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В Канаде сошёл с рельсов перевозивший нефть поезд
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в провинции Саскачеван на юге страны. Перевернулись около 30 вагонов с топливом, после чего произошел взрыв. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб перекрыли все дороги в районе инцидента, а также эвакуировали жителей близлежащей деревни.
О пострадавших или погибших не сообщается. Обстоятельства аварии выясняют специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады.
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Новости Канады. Поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в провинции Саскачеван на юге...
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