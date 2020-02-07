«Пытаются сами вывести бородавки». Косметологи - о пациентах, процедурах и ошибках ухода за кожей

Источник материала: Tut.by

Вам нравится свое отражение в зеркале? Или едва заметные первые морщинки и тусклый цвет лица не дают покоя? Мы пригласили косметологов и узнали, как понять, что пора к ним на консультацию, какие ошибки мы делаем ежедневно в уходе за кожей, а также безопасна ли инъекционная косметология.