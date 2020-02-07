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«Пытаются сами вывести бородавки». Косметологи - о пациентах, процедурах и ошибках ухода за кожей
Источник материала: Tut.by
Вам нравится свое отражение в зеркале? Или едва заметные первые морщинки и тусклый цвет лица не дают покоя? Мы пригласили косметологов и узнали, как понять, что пора к ним на консультацию, какие ошибки мы делаем ежедневно в уходе за кожей, а также безопасна ли инъекционная косметология.
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Косметологи рассказали, с какими проблемами к ним приходят, какие ошибки люди допускают в домашнем уходе за кожей и в каких случаях отказываются делать процедуры.
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