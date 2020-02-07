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«Пытаются сами вывести бородавки». Косметологи - о пациентах, процедурах и ошибках ухода за кожей

07.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам нравится свое отражение в зеркале? Или едва заметные первые морщинки и тусклый цвет лица не дают покоя? Мы пригласили косметологов и узнали, как понять, что пора к ним на консультацию, какие ошибки мы делаем ежедневно в уходе за кожей, а также безопасна ли инъекционная косметология.

 
 
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Косметологи рассказали, с какими проблемами к ним приходят, какие ошибки люди допускают в домашнем уходе за кожей и в каких случаях отказываются делать процедуры.
 
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