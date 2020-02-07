Эффект от «удара об стол». От каких коктейлей быстро пьянеешь

Источник материала: Аргументы и факты

Мы приходим в бар, чтобы выпить. Да, конечно, в баре можно наслаждаться вкусом напитков, общением с друзьями, общей атмосферой места, но все же очень многие люди идут туда, чтобы расслабиться за бокалом вкусного напитка, повеселиться и слегка опьянеть (надеемся, что слегка). В мире бушует не только коронавирус, но и кризис — многие посетители баров-ресторанов стараются экономить. Поэтому мы спросили у барменов, какие коктейли являются наиболее эффективными и что нужно заказывать, если хочешь приятно провести вечер и быстро достичь состояния легкого опьянения. Хотим отметить, что разумная экономия — дело хорошее, но если вы экономите на качестве употребляемого алкоголя — это уже совсем неразумно и может привести к очень плохим последствиям для здоровья. Как минимум на следующий день вы будете не в форме. А коктейли, которые продаются по очень низким ценам, часто делают именно из низкокачественного алкоголя.

Андрей Корнилов, шеф-бармен одного из ресторанов :

— К нам культура пития пришла не так давно. Еще лет 10 назад все пили Лонг Айленд, виски-колу, просто чтобы напиться. Сейчас коктейль — эстетическое удовольствие. Гостям теперь интересно, за что они платят деньги, очень многие начали разбираться в алкоголе, много путешествуют, видят, что в Европе, Америке на первом месте —удовольствие, а не опьянение. Так что и к нам тоже приходят эти тенденции, но мы по-прежнему отстаем от Европы лет на 5.

Насчет эффективности. Дело не только в количестве алкоголя в коктейле, даже совсем не в этом. Дело в том, как он в тебе разойдется, как будет воздействовать. Быстрое опьянение дают напитки, содержащие углекислый газ. То есть все коктейли с игристым, колой и так далее.

Приятной легко-веселой стадии опьянения помогают достичь крепкие коктейли, такие как Драй Мартини (джин, сухой вермут), Негрони (вермут, джин, биттер), Мартинес (джин, красный вермут, два биттера). Это все довольно крепкие коктейли, стронги.

Лонг Айленд… Если его правильно делать, он вкусный. И крепкий, разумеется, ведь в нем смесь 5 видов крепкого алкоголя, лимонный сок, кола. Если в нем хороший алкоголь, то этот коктейль похож по вкусу на освежающий чай. Недаром его полное название Long Island Iced Tea.

Вадим Петров, шеф-бармен ресторана Aviator:

— Один из самых эффективных коктейлей с точки зрения содержания алкоголя — Лонг Айленд. Он может сильно различаться по цене в зависимости от заведения. Просто джин в нем может быть дешевым, может быть дорогим. Ну и весь остальной алкоголь в нем — тоже, а его должно быть до 100 мл.

Если правильно сделать Лонг Айленд, то в нем не будет чувствоваться крепость.

Еще есть такой коктейль — Зомби. В нем 5 видов рома, соки, ликеры. Он тоже очень крепкий, а пьется легко. Я рекомендую его девушкам, там почти не чувствуется алкоголь, а эффект значительный. Если говорить о чем-то недорогом и эффективном, то это водка-тоник. Этот коктейль простой, не слишком крепкий, зато в нем есть газированный тоник, который ускоряет всасывание алкоголя.

Есть много шотов, типа Б-52. Они обычно крепкие, и часто в барах на них бывают акции. Но я бы хотел предостеречь: не стоит пить много шотов, пусть по акции они и стоят довольно дешево. В результате вы получите приличную порцию алкоголя, но еще и приличную порцию лимонного сока и каких-то сладких составляющих. Утром может быть очень плохо, потому что сладкие напитки дают очень неприятное похмелье. Спирт поглощает воду, сахар — тоже, усиливается эффект обезвоживания.

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Если у вас ограничен бюджет, то поступите по старинке, как многие делали в молодости — выпейте дома, а в заведении возьмите немного, пару напитков. Это не ударит так сильно по карману.

Цены на напитки сейчас действительно высокие, но это не потому, что рестораторы жадные. Во-первых, высокая аренда, во-вторых, дорогие акцизы, ну и, наконец, алкоголь импортный, покупается за доллары и евро, когда пересчитываешь курс на наши рубли, выходят такие цены.

Эмиль Закиев, шеф-бармен ресторана Courvoisier cafe:

— Самые эффективные коктейли для опьянения — те, где содержится алкоголь разного градуса. Больше всего алкоголя — в коктейлях категории лонг дринк, где количество крепких составляющих может достигать 100 мл.

Быстро достичь состояния опьянения можно несколькими путями.

Пить разные коктейли с разным алкоголем — к примеру, на основе виски, потом на водке, джине и так далее. Быстро уносит, если выпить пару коктейлей и рюмку ликера в чистом виде. К примеру, напиток, где много сахара, всегда быстрее всасывается в кровь и даёт быстрый результат опьянения.

Артем Овчинников, бар-менеджер ресторана Stories:

— Вспомню свои студенческие времена. Пожалуй, самым эффективным коктейлем у нас был Северное сияние. Это абсент и игристое. В бокал заливается 50 г абсента, 100–150 мл игристого, выносится на стол, накрывается салфеткой, бокал ударяется об стол, чтобы шампанское вспенилось. Буквально 2 таких коктейля — и вы теряете связь со своей компанией.

Из шотов — Б-53. Это кофейный ликер, сливочный ликер и сверху порция абсента. Он поджигается и быстро выпивается через трубочку. Первые два слоя сладкие, потом горячий слой абсента. И еще вдыхаются пары абсента, которые дополнительно бьют в голову.

Можно попробовать Текилу бум — микс из текилы и спрайта, который перед подачей также вспенивается ударом об стол.

Лонг Айленд… Да, это очень эффективный коктейль, но вот сейчас в 2020 году, мне кажется, качественный Лонг Айленд найти в Москве не получится. Потому что заведения, которые делают хорошо, специализируются на коктейлях, его не делают. А заведения, что ниже уровнем, рассчитанные на менее обеспеченную аудиторию, делают этот коктейль, но из плохого алкоголя. Так что довольно быстро унесет, но с утра будет очень плохо, именно из-за некачественных ингредиентов.

Лонг Айленд - коктейль нулевых. Сейчас тенденции поменялись, сейчас в моде более простые коктейли, их стараются обесцветить, но насытить различными ароматами, вкусами. Используют необычные украшения, чтобы подчеркнуть вкус. Основная тенденция: упрощение внешнего вина и усложнение вкуса.