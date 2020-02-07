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8-летняя беларуска стала лицом итальянского бренда, который работал с Наоми Кэмпбелл

07.02.2020 12:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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8-летняя Даша Шейко из Жодино стала моделью итальянского бренда Pinko, который производит женскую одежду, обувь и аксессуары (в том числе и для детей), пишет ex-press.by. В течение нескольких сезонов лицом рекламных кампаний бренда была Наоми Кэмпбелл, марку также представляли певица Мэрайя Кэри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Девочка учится во втором классе жодинской Гимназии №1, занимается в цирковой студии. В конце января 2020-го PR-служба бренда выбрала Дашу Шейко из базы данных учеников модельного агентства Nagorny Models Junior в Жодино и пригласила в Милан. В дороге Дашу сопровождала мама – Алеся Шейко. С ее слов, ее дочь и еще три девочки из Италии и Испании провели на съемках целые сутки.

Итоговые кадры фотосессии пока не представлены в общем доступе. Результат можно будет увидеть, когда Pinko представит коллекцию осенне-зимнего сезона 2020-2021 в каталогах и на билбордах, в интернете и на ТВ.

 
 
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8-летняя Даша Шейко из Жодино стала моделью итальянского бренда Pinko, который производит женскую одежду, обувь и аксессуары (в том числе и для детей), пишет ex-press.by. В...
 
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