Минспорта не планирует становиться акционером минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Министерства спорта и туризма не будет акционером футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом SPORT.TUT.BY заявил пресс-секретарь ведомства Владимир Нестерович.



Фото: ФК «Динамо-Минск»

«Министерство не владеет акциями ФК „Динамо-Минск“ и не имеет планов их получить», — сказал Нестерович.

Напомним, что собственником минского «Динамо» и ФК «Минск» является Мингорисполком, что запрещено регламентом Белорусской федерации футбола. Один из клубов обязан сменить собственника. Последние недели активно ходили слухи, что «Динамо» перейдет под крыло Министерства спорта и туризма.

С 1999 по 2019 годы клуб принадлежал «Трайплу». Этой компанией руководит известный бизнесмен Юрий Чиж. 22 мая прошлого года Экономический суд Минска постановил, что 20 лет клуб был передан Чижу незаконно.

Ожидалось, что в конце 2019 года собственниками станет группа IT-компаний. В частности, фигурировали имена российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Прокопени, но сделка так и не состоялась.

Вчера был последний день подачи документов на лицензирование для участия в Высшей лиге чемпионата Беларуси. В АБФФ не раскрывают информацию о том, кто заявлен собственником «Динамо» и «Минска».

При этом федерация ранее выступила с заявлением в связи со сложившейся ситуацией.

«Прежде всего отметим, что защита целостности соревнований является обязанностью каждой ассоциации — члена ФИФА и УЕФА. В соответствии с Уставами данных международных футбольных организаций Ассоциация „Белорусская федерация футбола“ должна обеспечить, чтобы ни одно физическое и юридическое лицо не осуществляло любым способом влияние на деятельность более чем одного клуба.

Данное требование также содержится в регламентирующих документах европейских клубных турниров УЕФА.

В этой связи необходимо сказать, что Устав АБФФ в пункте 14.4 предусматривает следующее: Любая коммерческая организация (холдинговые, унитарные, дочерние компании), другие юридические и физические лица могут владеть контрольным пакетом акций (долей) только в одном футбольном клубе — члене АБФФ либо владеть только одним клубом, участвующим в одном лиговом соревновании.

С учетом изложенного АБФФ находится в тесном контакте с Минским городским исполнительным комитетом, которому своевременно были доведены вышеуказанные особенности нормативных документов ФИФА, УЕФА и АБФФ. Надеемся, что ситуация разрешится положительным образом для всех заинтересованных сторон до завершения процесса лицензирования клубов „Беларусбанк — высшей лиги“ на сезон 2020», — говорится в заявлении.