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Плохой знак? Российская делагация вылетела на переговоры в Сочи на 2 часа позже

07.02.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет Специального летного отряда "Россия", на котором находится часть российской правительственной делегации и журналисты президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов РФ и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - с двухчасовой задержкой.
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Как сообщает ТАСС, значально вылет спецборта был запланирован на восемь утра.

На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром. 


По графику, начало переговоров Путина и Лукашенко было намечено на 12 часов дня, 7 февраля. 

Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках "союзного государства".

Напомним, Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером.

Переговоры должны пройти на Поляне. Это пятизвёздночный отель, принадлежащий Газпрому, пишет Пул первого.
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Самолет Специального летного отряда "Россия", на котором находится часть российской правительственной делегации и журналисты президентского пула, вылетел из...
 
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