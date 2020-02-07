Плохой знак? Российская делагация вылетела на переговоры в Сочи на 2 часа позже

ТАСС , значально вылет спецборта был запланирован на восемь утра. Как сообщает, значально вылет спецборта был запланирован на восемь утра.





На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.





Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.









По графику, начало переговоров Путина и Лукашенко было намечено на 12 часов дня, 7 февраля.





Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках "союзного государства".





Напомним, Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером.



