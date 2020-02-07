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Новый Duster: еще одна версия под маркой Renault

07.02.2020 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер Duster второго поколения автомобиль уже не новый: напомним, что он был представлен еще в 2017 году во Франкфурте под румынской маркой Dacia, вскоре после чего подоспела версия с ромбом Renault, предназначенная для стран Африки, Ближнего Востока и Украины. Накануне французы поделились первыми изображениями еще одного варианта кроссовера.


Увы, но речь снова не про рынок ТС — изображенный на снимках Duster будет выпускаться на бразильском предприятии Renault и продаваться в Южной Америке. Судя по снимку интерьера, внутреннее убранство южноамериканского Duster практически идентично салону «паркетника» Arkana — здесь та же передняя панель с прямоугольными дефлекторами вентиляции и 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы.


В Бразилии продажи нового Duster начнутся весной — информации о двигателях пока нет, но местные СМИ прочат под капот 1,6-литровый атмосферный двигатель в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором, а также совместно разработанный с Daimler 1,3-литровый турбомотор, знакомый по той же Arkana.

Когда Duster второго поколения доберется до нашего рынка, по-прежнему доподлинно неизвестно. Ходили слухи, что новый Duster должен был появиться у российских дилеров еще в 2019 году, но в итоге пришлось довольствоваться скромным обновлением машины первого поколения. Модернизацию провели без малого год назад, так что выход второго Duster на наш рынок, по всей видимости, снова задержится.

 
 
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Renault обнародовала фотографии нового Duster, но снова не для нашего рынка - речь идет о южноамериканской версии модели.
 
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