Снег и до -13°С ожидается в Беларуси 8 февраля

Источник материала: Вороновская газета





Снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, утром и днем на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. Днем местами возможен туман, гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, местами — минус 10-13. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

https://www.belta.by