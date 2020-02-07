Убийства, педофилия, спекуляция. Кто из российских актеров сидел в тюрьме

Источник материала: Аргументы и факты

16 лет и в 8 месяцев тюрьмы — именно такой срок, по сообщению турецкой газеты Cumhuriyet, получил актер Аднан Коч.

Звезду сериала «Великолепный век» признали виновной по ряду статей. Среди них — сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью. Аднана и еще нескольких человек задержали в марте 2018 года во время антинаркотической операции, в результате которой пострадало шесть сотрудников правопорядка. Естественно, после всего случившегося актерская карьера Коча оказалась под большим вопросом. Кому еще из известных людей приходилось менять съемочную площадку на теремную камеру, рассказывает АиФ.ru.

Мухтар Гусенгаджиев

В мае прошлого года актер, которого мы все успели полюбить благодаря сериалу «Последний из Магикян», отпраздновал очередной юбилей. К сожалению, свое 55-летие он встретил в местах не столь отдаленных, поскольку в апреле 2018 года Мухтара приговорили к 22 годам строгого режима в исправительной колонии.



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«Следствием и судом установлено, что на протяжении с 2012 по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации. Следователи выяснили, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Помимо этого, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия», — говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Сам актер утверждает, что его оклеветали, чтобы завладеть недвижимостью на Котельнической набережной. В настоящий момент сын артиста Хабиб ведет сбор денежных средств в поддержку отца. «Все домыслы и недопонимания Мухтар обязательно позже объяснит. Сейчас просьба не множить сущности и не вдаваться в конспирологию. Сейчас нужно помочь. Искреннее спасибо всем», — гласит сообщение на официальном сайте Гусенгаджиева. Кстати, сам он планирует досрочно выйти из тюрьмы. «Называю крайний срок моего освобождения: весна 2020 года», — сообщил актер неравнодушным поклонникам.

Александр Килин

За плечами у Александра Килина несколько эпизодических ролей. Молодой человек успел сняться в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил». Дальше о карьере в кино пришлось забыть, поскольку его признали виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней Лизы Зобниной. Трагедия произошла 30 августа 2014 года. В этот день Килин вместе с друзьями отдыхал в одном из пермских кафе, где познакомился со студенткой Высшей школы экономики Лизой. В конце вечера парень предложил проводить ее домой, по дороге между молодыми людьми произошел конфликт, который закончился убийством.



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Полиция задержала Килина буквально на следующий день, и актер сразу же написал чистосердечное признание, правда, потом заявил журналистам, что невиновен: «Почему несправедливость такая творится у нас в мире? Я никого не убивал, проводил её только до дома. На меня надавили, подставили. В полиции пришлось написать чистосердечное признание: просто не было другого выбора. Я буду обжаловать приговор во всех инстанциях».

Родители Александра также пытались оправдать сына. «Так не может быть, абсолютно нормальный ребенок — и вдруг совершает зверское убийство. У меня это не укладывается в голове никак, я ни за что не поверю, ни за что, что он совершил это», — говорил отец молодого человека Валерий Килин в интервью программе «Пусть говорят». Но следствие посчитало иначе.

Владимир Долинский

На фоне других «актеров-сидельцев» Долинский выглядит вполне безобидно, ведь свой срок в 1973 году он получил всего лишь за незаконные валютные операции (хотя в то время они считались очень серьезным преступлением). «Это было очень страшно: из такой прекрасной жизни вдруг в одну секунду оказаться в черной „Волге“, которая повезла меня на Лубянку. Все было как в кино. Представьте, мы едем на этой машине, она останавливается на светофоре, и я вижу в окно афишу „Ходжи Насреддина“, где играл одну из ролей, на моих глазах порыв ветра отрывает ее, и она улетает… Тяжелое было время», — делился артист воспоминаниями в программе «Судьба человека».



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Пока Владимир находился в СИЗО, он попробовал наложить на себя руки. Расчет был простой: его признают душевнобольным и отправят в психиатрическую лечебницу, откуда можно при случае сбежать. «Я понял, что надо косить под дурака. <…> Очень домой хотелось», — говорил артист. Но его план провалился.

В заключении Долинский провел несколько лет, за это время супруга актера Наталья, нашла себе другого мужчину. Так что возвращаться ему было, по сути, не к кому. На воле Долинского ждала только мама. «Я так верил в Наташку, даже в карцер угодил, потому что следователь сказал мне: „Думаешь, она тебя ждет?“ Я в него графином запустил за то, что он о ней так сказал», — откровенничал Долинский с Корчевниковым.

К счастью, несмотря на то, что актеру грозил довольно большой срок, в 1977 году ему удалось не просто досрочно освободиться, но и вернуться к работе в театре, съемкам в кино и забыть тюрьму как страшный сон.