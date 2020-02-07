«Суперкар мощнее Ferrari»: рассказываем про Audi белоруса, которая разогналась на автобане до 313 км/ч

Источник материала: Tut.by

Белорус превратил Audi RS5 в эксклюзивный суперкар, который разгоняется до первой «сотни» без малого за 3 секунды. Историей интересной «прокачки» авто постоянного клиента поделились в автоцентре «Audi Центр Минск».





Audi RS5 покинула автоцентр около двух лет назад. С будущим владельцем у них возникла «любовь с первого взгляда». Тот привез внедорожник на плановое техобслуживание в «Audi Центр Минск», а уехал с новым спорткаром. Покупка была спонтанной, но судьбоносной.

«Изначально подсознательно тяготел к Audi R8, но после анализа преимуществ разумом выбрал RS5. По времени разгона обе модели идентичны, а вот в плане удобства последняя выглядит привлекательнее. Она просто создана для тех, кто умеет получать удовольствие за рулем и при этом хочет ездить всей семьей», — объясняет владелец.





Спорткар продавался в продвинутой комплектации и обошелся в 95 тысяч евро. Около года белорус раскрывал потенциал модели, а потом осознал, что машина способна на большее. Еще полгода ушло на поиск профессионалов, способных качественно «прокачать» автомобиль.

«Мне нужно было доработать автомобиль, чтобы максимально увеличить мощность и крутящий момент без конструктивных изменений в двигателе и с минимальными обновлениями остальных узлов. Долго искал компанию, которая выполняет все этапы работ на уровне ведущих немецких тюнинг-ателье — от разработки прошивки до изготовления узлов выпускной системы, — уточняет собственник суперкара. — Так вот, раскрученная российская команда Gosha Turbo Tech за полгода так и не смогла предложить комплексный вариант доработок. Не справились и в Ramon Performance. Известные компании на поверку оказались неспособны сделать то, что мне надо».









Основная сложность заключалась в даунпайпе, когда снимают штатный катализатор и ставят трубу индивидуального исполнения. Такие работы выполняют редкие специалисты с богатым инженерным бэкграундом. Найти их все же удалось в Москве: чип-тюнинг доверили команде AGP Motorsport.

«Они все делали своими руками. Три дня колдовали над автомобилем: разбирали, прошивали, ставили на динамометрический стенд, смотрели параметры, корректировали — и потом все повторялось. В общем, несколько дней настраивали двигатель вместе с коробкой передач, пока не довели до совершенства. Даунпайпы изготовили своими руками из нержавеющей стали, также были установлены спортивные катализаторы, чтобы сохранить класс «Евро-5», — уточняет белорус.





Тюнинг превратил и без того породистый спортивный автомобиль в настоящий суперкар. Мотор «апгрейдили» до 530 «лошадей» и 800 Нм крутящего момента. Турбонаддув на оборотах максимального момента теперь составляет чуть более 2 бар избытка, а предельная мощность достигается уже на 5500 оборотах в минуту. Первая «сотня» покоряется за 3,1 секунды. Потолок скорости неограничен только передаточным числом коробки передач — летом владелец собирается взять планку 350 км/ч на немецкой трассе.

«Прокачка» обошлась относительно недорого — около 4 тысяч долларов. По словам владельца, это немного, чтобы получить автомобиль мощнее и быстрее Ferrari, Lamborghini и Porsche. Не так давно он разогнал свой автомобиль до 313 км/ч.

«Audi RS5 сам по себе прекрасно слажен, обладает огромным потенциалом для доработок. Он оснащен турбированным двигателем, который также ставится на Porsche 911 и Panamera. Для меня он лучше любого суперкара, — признается владелец. — Был опыт управления Ferrari и Lamborghini: снаружи выглядит хорошо, но салоны у них слабенькие. А вот RS5 — комфортный и быстрый автомобиль за разумные деньги, на котором можно ездить каждый день. Недавно всей семьей катались на нем по Европе: 5000 км проехали в удовольствие».









Для белоруса это уже не первая Audi в автопарке. «Автомобили этой марки обладают лучшим сочетанием цены и качества на рынке», — объясняет свой выбор автовладелец.