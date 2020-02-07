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EPAM купила Deltix

07.02.2020 12:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания EPAM купила Deltix. Сообщение об этом размещено на сайтах сторон сделки. Сумма сделки не называется.

Deltix названа ведущим поставщиком программного обеспечения для количественных исследований, алгоритмической торговли. 

EPAM рассчитывает усилить свое предложение в сфере аналитики данных в реальном времени для финансового сектора.

Клиентами Deltix являются хедж-фонды, трейдеры, компании по управлению инвестициями и банки. Офисы Deltix расположены в США, Минске и Санкт-Петербурге. Штат компании насчитывает около 50 инженеров.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания EPAM купила Deltix. Сообщение об этом размещено на сайтах сторон сделки. Сумма сделки не называется.
 
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