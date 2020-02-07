«Представляете, 17 часов на ногах!» Захаров считает, что словакам проиграли из-за долгого перелета

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров вновь вспомнил об отсутствии чартера на товарищеский турнир Kaufland Cup. По его мнению, именно долгая дорога стала причиной поражения от словаков . Его слова приводит hockey.by.



Фото: hockey.by

— Два периода выиграли по броскам, в третьем уступили. Причина? Сил не хватило. 40 минут на хорошем уровне провели, в третьем периоде не перестраивались, не переходили на игру от обороны, но в первой его половине по броскам соперник нас серьезно превзошел [11−1]. Только после того, как получили четвертую шайбу, перешли в зону словаков. Но плохо сыграли под воротами.

Конечно, хоккеисты из белорусского чемпионата слабовато выглядели на этом уровне. Но они не виноваты: чемпионат должен быть сильным, тогда игроки тоже будут соответствующими.

— Все-таки основная причина — «физухи» не хватило?

— Да, где-то подсели. Что вы хотите, мы в день отъезда в 7 утра пришли в раздевалку на сбор, а после 24 по минскому времени только приехали на место. Представляете, 17 часов на ногах! Хотя по плану закладывали совсем другое: в 9 утра приезжаем в аэропорт, в 11 уже тренируемся на месте. Природу не обманешь. Жаль, хороший матч был, но «физики» не хватило немного.

— Быстро пропущенная шайба дополнительно мобилизовала?

— Да там непонятная какая-то, «подледная» залетела… Повторюсь, два периода мы хорошо отыграли. 28 бросков по нашим воротам, четыре пропущенные шайбы — вот тут есть вопросы.

— Какой-то позитив можете обозначить?

— Такие матчи нужно выигрывать, мы действовали хорошо. Но хватает и хоккеистов из белорусского чемпионата, и молодежи — им непросто. Непросто и нам, потому что все время состав команды меняется.

— Так ли важна победа на таком турнире?

— Выигрывать всегда хочется. Но все же нам нужно и просматривать хоккеистов, готовиться к чемпионату мира, чтобы понимать, на кого там рассчитывать. Возможностей для этого не так много. Очень полезный турнир.

Боголейша сегодня молодец, хорошую игру показал. Всю оборону цементировал, здорово выглядел. На удивление. Лучшим игроком назвал бы его — не знаю, почему Демкову дали. Хотя и он молодец!

— Получается, не так плохо все с игроками в экстралиге?

— Сергею, по-хорошему, в КХЛ нужно было выступать в этом сезоне. Сколько раз говорил: возьмите, посмотрите. Сегодня Боголейша классно сыграл — на пятаке, в своей зоне, у бортов, ни разу не ошибся, шайбу забросил важную.

— Капитана [Владислава Кодолу] подкололи за момент на последней минуте?

— Он все здорово сделал, открылся, но не нужно было шайбу принимать — стоило замкнуть и все. Обидно, классный момент был! Но Влад и сам офигел, наверное, когда шайба к нему прилетела. В самый край щитка попал, чуть-чуть не хватило. Нужно было сразу замыкать.

— Что нужно сделать завтра, чтобы победить?

— У нас все по плану. А что нужно сделать? К национальной сборной с уважением относиться — вот что! Но об этом уже сказано.

— Завтра будет сложнее или, наоборот, проще, потому что уже вкатитесь?

— Обе игры будут непростыми. Мы в свое время и чемпионат мира проиграли из-за того, что наши хоккеисты в Дании не могли на уровне два матча провести. Так что легче не будет. Хотя в Швейцарии, я смотрел, календарь у нас будет более щадящим.

— В пятницу в воротах сыграет Шостак?

— Да.

Вторую игру в Словакии наша команда проведет в пятницу вечером, 7 февраля, против олимпийской сборной России. Начало — в 20.00.