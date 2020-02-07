EPAM купила компанию с офисами в Минске, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке

Источник материала: Tut.by

EPAM приобрела технологическую компанию Deltiх с офисами в Минске, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: пресс-служба компании

На сайте отмечается, что «Deltix… официально присоединился к семейству EPAM. Благодаря нашему совместному опыту мы будем предоставлять аналитику данных в режиме реального времени, чтобы помочь нашим клиентам, предоставляющим финансовые услуги, получать оперативную информацию».

Компания Deltix была основана в 2005 году. Отмечается , что компания является ведущим поставщиком программного обеспечения и услуг для финансовых структур: она работает с хедж-фондами, частными торговыми фирмами, компаниями по управлению инвестициями и банками.

Головной офис Deltix находится в Натике (Массачусетс, США) и имеет офисы в Нью-Йорке, Минске и Санкт-Петербурге. Сейчас в компании работают более 50 человек, в основном инженеры с учеными степенями по математике и информатике.