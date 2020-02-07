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EPAM купила компанию с офисами в Минске, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке
Источник материала: Tut.by
EPAM приобрела технологическую компанию
На сайте отмечается, что «Deltix… официально присоединился к семейству EPAM. Благодаря нашему совместному опыту мы будем предоставлять аналитику данных в режиме реального времени, чтобы помочь нашим клиентам, предоставляющим финансовые услуги, получать оперативную информацию».
Компания Deltix была основана в 2005 году.
Головной офис Deltix находится в Натике (Массачусетс, США) и имеет офисы в Нью-Йорке, Минске и Санкт-Петербурге. Сейчас в компании работают более 50 человек, в основном инженеры с учеными степенями по математике и информатике.
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Эта компания является ведущим поставщиком программного обеспечения и услуг для финансовых структур
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