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В многоквартирном доме из крана вместо воды пошёл алкоголь
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В одном из многоквартирных домов в Индии из кранов вместо воды пошёл алкоголь. Инцидент произошел в штате Керала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На неисправность системы пожаловались жильцы. По их словам, жидкость пахла так, как будто кто-то смешал несколько спиртных напитков. Когда коммунальные службы стали разбираться в ситуации, выяснилось, что в колодец, снабжавший здание водой, действительно попало спиртное разных видов.
Рядом с водопроводными сооружениями были закопаны бочки с конфискованным алкоголем. Сейчас специалисты пытаются устранить проблему. А воду пострадавшим жильцам доставляют на машинах из других источников.
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Новости Индии. В одном из многоквартирных домов в Индии из кранов вместо воды пошёл алкоголь. Инцидент произошел в штате Керала, сообщили в программе Новости «24...
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