Лукашенко и Путин проводят встречу в Красной Поляне

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций "Лаура", передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры начались в формате один на один, а затем к главам государств присоединятся члены официальных делегаций. Как сообщалось, часть российской делегации и журналисты не смогли вовремя вылететь в Сочи из-за сложных погодных условий в Москве.

Президент России вышел на крыльцо встречать главу белорусского государства в красной куртке с вышитым гербом Российской Федерации и надписью "Путин В.В.". Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме.

"И везет же вам. И снега море, - приветствовал Президент Беларуси своего российского коллегу. - У нас там, где я живу (на территории санатория "Беларусь" в Красной Поляне. - Прим. БЕЛТА), почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом - и снега много".

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки.

"Кашку с утра ели?" - поинтересовался Владимир Путин.

"Не на воде же", - отреагировал Президент.

"Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится", - настаивал российский лидер.

Источник: БЕЛТА .