|
Лукашенко и Путин проводят встречу в Красной Поляне
07.02.2020 13:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят
Переговоры начались в формате один на один, а затем к главам государств присоединятся члены официальных делегаций. Как сообщалось, часть российской делегации и журналисты не смогли вовремя вылететь в Сочи из-за сложных погодных условий в Москве.
Президент России вышел на крыльцо встречать главу белорусского государства в красной куртке с вышитым гербом Российской Федерации и надписью "Путин В.В.". Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме.
"И везет же вам. И снега море, - приветствовал Президент Беларуси своего российского коллегу. - У нас там, где я живу (на территории санатория "Беларусь" в Красной Поляне. - Прим. БЕЛТА), почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом - и снега много".
Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки.
"Кашку с утра ели?" - поинтересовался Владимир Путин.
"Не на воде же", - отреагировал Президент.
"Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится", - настаивал российский лидер.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЕЛТА Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в сочинской Красной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)