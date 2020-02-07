Вот какой комплекс хотят построить на месте несбывшегося бизнес-центра Демчука в центре Минска

Источник материала: Tut.by

Сегодня на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска рассмотрели предложенный эскиз нового многофункционального комплекса на улице Интернациоанльной. Это место, напомним, долго безуспешно пытался застроить осужденный за мошенничество бизнесмен Сергей Демчук. Рассказываем, что предлагает новый инвестор и что по поводу здания думают архитекторы. А как вам? Голосуйте внизу статьи.





Участок находится в квадрате улиц Интернациональной, Городского Вала и Революционнной. На этом месте с начала 2000-х бизнесмен Сергей Демчук строил на деньги дольщиков бизнес-центр, но далеко дело не продвинулось. Позже предприниматель угодил за решетку за мошенничество. Объект так и стоял недостроенным. И Мингорисполком принял решение его снести и выставить участок на торги. Дольщики же свои деньги потеряли, хоть и готовы были заплатить за помещения по второму кругу. Летом право застроить эту землю на аукционе летом 2019 года приобрела за 4,5 миллиона рублей компания «Вильнюсстрой».

Архитектурную концепцию разработала компания «Атри». Ее представители сказали, что предварительно они изучили историю этого места и предложили вот такой проект:









Объект представляет собой несколько четырехэтажных сооружений, разделенных между собой общедоступной пешеходной зоной. Они хоть и кажутся разными, но у них общая высота — 14,7 метра. К тому же, из-за особенностей места тут нету главного фасада. Существующие же должны быть облицованы отделочным кирпичом, как рекомендовал Минкульт.

— У нас было желание избежать контекста истории. Это все-таки отдельный объект, который находится внутри исторической застройки, — говорит представитель «Атри».





Это будет общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не более 30% — подземный паркинг.

Члены архитектурного совета поддержали саму концепцию (особенно — пешеходную зону), а вот архитектуру объекта оценили неоднозначно.





— Красивое планировочное решение, но архитектура — никакая, — сказал известный архитектор Борис Школьников и предложил организовать открытый конкурс на создание архитектурного облика здания в таком серьезном месте.

Представитель «Вильнюсстроя» ответил, что на конкурс у них может просто не хватить времени, ведь в условиях аукциона определены конкретные сроки освоения площадки.

— Проект 3 месяца пролежал в комитете архитектуры, по независящим ни от кого обстоятельствам — ведь в руководстве комитета менялись люди, и так далее. Поэтому у нас нет времени на конкурс, хоть мы и хотим его провести, — сказал представитель инвестора и добавил, чтобы было бы тогда неплохо, чтобы Мингорисполком дал им больше времени на проектирование.

Но первый зампред комитета архитектуры Елена Суходолова парировала, что проект «Вильнюсстроя» лежал три месяца вовсе не по озвученным инвестором причинам, а потому, что у него не было одобрения Министерства культуры.

— Конкурс наоборот может вам сэкономить время, чем вы так будете каждый раз ходить на совет и получать новые рекомендации, — сказал бывший главный архитектор Минска Александр Петров. Архитектор Михаил Гауфельд поддержал общую идею, что фасады здания нужно доработать.

Первый зампред комитета архитектуры Елена Суходолова подвела черту и сказала, что предлагает принципиально согласовать концепцию с учетом доработки фасадов. Такое решение и было принято. Поэтому «Вильнюсстрою» придется еще раз приходиь на совет и представлять доработанный вариант.





«ВильнюсСтрой» существует с 2010 года. Она известна в первую очередь как застройщик ЖК «Столичный» на Тимирязева. Как мы писали летом, директором структуры является Николай Яколцевич. На сайте Президентского спортивного клуба он значится игроком любительской хоккейной команды «Миф-Семь холмов». В ней в том числе играют бывшие звезды белорусского хоккея — Сергей Стась, Александр Рядинский и Дмитрий Панков. А ранее за эту команду вместе с Яколцевичем выступал и Дмитрий Басков — гендиректор минского «Динамо» и тренер «Грифонов», за которых играет Николай Лукашенко.

Отметим, что рядом — на пересечении Володарского и Городского Вала — компания «ВильнюсСтройИнвест» планирует строительство отеля.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовал 141 человек Как вам предложенный эскиз здания? Нравится, можно строить 31% Концепция нравится, но архитектуру надо доработать 32% Не нравится ни концепция, ни архитектура 26% Мне все равно 11% Все опросы