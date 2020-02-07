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Лукашенко и Путин беседуют тет-а-тет

07.02.2020 13:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко и Путин беседуют тет-а-тет

фото: yandex.by

Сегодня в Сочи президенты России и Беларуси обсуждают самые болезненные вопросы во взаимоотношениях стран. Личная встреча глав государств уже началась, позже к президентам присоединятся члены делегаций.

Ранее Лукашенко не раз критично отзывался о позиции России в переговорах. Сегодняшнюю встречу с Путиным он называл «моментом истины».  Кремль, в свою очередь, заявлял, что стороны намерены обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Главная проблема, вынесенная на переговоры,  – вопросы поставок энергоносителей. Годовые контракты из-за расхождений в цене на нефть не заключены. Решить вопрос на уровне правительств не удалось. Также не получилось договориться на уровне президентов в конце прошлого года. В январе белорусские НПЗ работали на минимуме – только на обеспечение внутренних нужд. Беларусь договорилась о поставках нефти из Норвегии и от компании «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако эти объемы не способны решить проблему.

Беларусь настаивает на компенсации потерь, понесенных из-за налогового маневра в России и попадания «грязной» нефти в нефтепровод «Дружба» в прошлом году.

Российская сторона увязывала решение вопроса о поставках энергоносителей с подписанием плана экономической интеграции стран. Однако несколько дорожных карт (по данным РБК, речь идет о 24 картах из 31) согласовать не удалось. Несогласованные карты касаются энергетики, таможенных вопросов, вопросов общего налогообложения и прослеживаемости импортных товаров и, по некоторым данным, создания наднациональных органов.  Комментарии белорусских властей сводились к тезису о том, что предложенная Россией степень интеграции равносильна потере суверенитета Беларуси.


 

 
 
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Сегодня в Сочи президенты России и Беларуси обсуждают самые болезненные вопросы во взаимоотношениях стран. Личная встреча глав государств уже началась, позже к...
 
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