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Лукашенко и Путин беседуют тет-а-тет
07.02.2020 13:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Сегодня в Сочи президенты России и Беларуси обсуждают самые болезненные вопросы во взаимоотношениях стран. Личная встреча глав государств уже началась, позже к президентам присоединятся члены делегаций.
Ранее Лукашенко не раз критично отзывался о позиции России в переговорах. Сегодняшнюю встречу с Путиным он называл «моментом истины». Кремль, в свою очередь, заявлял, что стороны намерены обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Главная проблема, вынесенная на переговоры, – вопросы поставок энергоносителей. Годовые контракты из-за расхождений в цене на нефть не заключены. Решить вопрос на уровне правительств не удалось. Также не получилось договориться на уровне президентов в конце прошлого года. В январе белорусские НПЗ работали на минимуме – только на обеспечение внутренних нужд. Беларусь договорилась о поставках нефти из Норвегии и от компании «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако эти объемы не способны решить проблему.
Беларусь настаивает на компенсации потерь, понесенных из-за налогового маневра в России и попадания «грязной» нефти в нефтепровод «Дружба» в прошлом году.
Российская сторона увязывала решение вопроса о поставках энергоносителей с подписанием плана экономической интеграции стран. Однако несколько дорожных карт (по данным
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Сегодня в Сочи президенты России и Беларуси обсуждают самые болезненные вопросы во взаимоотношениях стран. Личная встреча глав государств уже началась, позже к...
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