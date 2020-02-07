|
Отрицающая попытку суицида российская гимнастка до сих пор находится в НИИ Склифосовского
Источник материала: Tut.by
Российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в Москве.
Об этом сообщает
«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — сказали в больнице.
Напомним, что вчера появились сообщения о
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что Александра Солдатова совершенно здорова.
«Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану.
СМИ могут о чем-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими. Оставьте в покое Солдатову!» — рассказала Винер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в Москве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)