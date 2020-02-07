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Отрицающая попытку суицида российская гимнастка до сих пор находится в НИИ Склифосовского

07.02.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в Москве.


Фото: Instagram Александры Солдатовой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в лечебном учреждении.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — сказали в больнице.

Напомним, что вчера появились сообщения о попытке суицида со стороны Солдатовой. Через несколько часов гимнастка заявила, что на самом деле она просто порезалась во время приготовления завтрака.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что Александра Солдатова совершенно здорова.

«Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану.

СМИ могут о чем-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими. Оставьте в покое Солдатову!» — рассказала Винер.

 
 
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Российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в Москве.
 
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