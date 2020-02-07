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Хоккейный матч между «Химиком» и «Брестом» перенесли. Из-за пожара в раздевалке сгорела форма

07.02.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч переходного турнира между «Брестом» и «Химиком», который должен был начаться 7 февраля в 19.00, не состоится из-а пожара в гостевой раздевалке, сообщает пресс-служба «Химика».

Видео: МЧС

Пожарв брестском Ледовом дворце произошел ночью 7 февраля. Когда приехали пожарные, на первом этаже здания было плотное задымление, сообщает областное управление МЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стала электротепловая пушка, которую оставили в раздевалке включенной. От направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием.


Фото: МЧС

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено 2 комплекта формы, еще 23 — закопчено. Пострадавших нет.

«Химик» прибыл в Брест 6 февраля и провел тренировку. В день матча команда собиралась выйти на раскатку, но ее отменили. Сейчас спортсмены в гостинице, раздевалка опечатана.



 
Теги: Брест
 
 
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