Хоккейный матч между «Химиком» и «Брестом» перенесли. Из-за пожара в раздевалке сгорела форма

Источник материала: Tut.by

Матч переходного турнира между «Брестом» и «Химиком», который должен был начаться 7 февраля в 19.00, не состоится из-а пожара в гостевой раздевалке, сообщает пресс-служба «Химика» .

Видео: МЧС

Пожарв брестском Ледовом дворце произошел ночью 7 февраля. Когда приехали пожарные, на первом этаже здания было плотное задымление, сообщает областное управление МЧС .

По предварительной информации, причиной пожара стала электротепловая пушка, которую оставили в раздевалке включенной. От направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием.



Фото: МЧС

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожено 2 комплекта формы, еще 23 — закопчено. Пострадавших нет.

«Химик» прибыл в Брест 6 февраля и провел тренировку. В день матча команда собиралась выйти на раскатку, но ее отменили. Сейчас спортсмены в гостинице, раздевалка опечатана.







