ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая машина Роналду и ноги спортсменок, которые не дадут вам уснуть. Лучшее из Instagram

07.02.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как звезды мирового спорта отпраздновали дни рождения, а те, кто находятся на заслуженной «пенсии», насладились солнцем и морем — в подборке SPORT.TUT.BY.

5 февраля сразу две суперзвезды футбола — Криштиану Роналду и Неймар — отпраздновали дни рождения.


Фото из инстаграма Криштиану Роналду

Возлюбленная Криша Джорджина устроила португальцу сюрприз, собрав на его 35-летие близких друзей. А подарок, поджидавший Криштиану на улице, — черный «Гелендваген», перевязанный праздничной лентой. Как думаете, угодили?

Бразилец Неймар устроил веселую вечеринку по случаю своего 28-летия и поблагодарил Бога за все, что есть в его жизни.


Фото из инстаграма Неймара

Фото из инстаграма Неймара

Еще одна именинница недели — итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Она разменяла четверть века и поблагодарила маму за фантастический праздничный торт.


Фото из инстаграма Лизы Виттоцци

Лидер биатлонного тотала Йоханнес Бё меж тем готовится к чемпионату мира отдельно от команды. Он вернулся в Норвегию, чтобы быть ближе к жене и новорожденному сыну.


Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

А его брат Тарьей в составе сборной тренируется в итальянских Альпах и радуется тому, что такие красивые прогулки на закате — часть его работы.


Фото из инстаграма Тарьея Бё

Окей. А кто в эти февральские дни греется на солнышке? Главная грация белспорта Мелитина Станюта и ее снимок, обозначенный геотегом Тенерифе.


Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Испанская сиеста и у легенд мирового спорта — Аны Иванович и ее мужа Бастиана Швайнштайгера.


Фото из инстаграма Бастиана Шванштайгера

А это американская серфингистка Алана Бланшар. Стройная, загорелая и с рабочим инструментом! В общем, надо хорошенько думать, когда выбираешь будущую профессию.


Фото из инстаграма Аланы Бланшар

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как звезды мирового спорта отпраздновали дни рождения, а те, кто находятся на заслуженной «пенсии», насладились солнцем и морем - в подборке SPORT.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика