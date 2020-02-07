Новая машина Роналду и ноги спортсменок, которые не дадут вам уснуть. Лучшее из Instagram

Источник материала: Tut.by

Как звезды мирового спорта отпраздновали дни рождения, а те, кто находятся на заслуженной «пенсии», насладились солнцем и морем — в подборке SPORT.TUT.BY.

5 февраля сразу две суперзвезды футбола — Криштиану Роналду и Неймар — отпраздновали дни рождения.



Фото из инстаграма Криштиану Роналду

Возлюбленная Криша Джорджина устроила португальцу сюрприз, собрав на его 35-летие близких друзей. А подарок, поджидавший Криштиану на улице, — черный «Гелендваген», перевязанный праздничной лентой. Как думаете, угодили?

Бразилец Неймар устроил веселую вечеринку по случаю своего 28-летия и поблагодарил Бога за все, что есть в его жизни.



Фото из инстаграма Неймара



Фото из инстаграма Неймара

Еще одна именинница недели — итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Она разменяла четверть века и поблагодарила маму за фантастический праздничный торт.



Фото из инстаграма Лизы Виттоцци

Лидер биатлонного тотала Йоханнес Бё меж тем готовится к чемпионату мира отдельно от команды. Он вернулся в Норвегию, чтобы быть ближе к жене и новорожденному сыну.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

А его брат Тарьей в составе сборной тренируется в итальянских Альпах и радуется тому, что такие красивые прогулки на закате — часть его работы.



Фото из инстаграма Тарьея Бё

Окей. А кто в эти февральские дни греется на солнышке? Главная грация белспорта Мелитина Станюта и ее снимок, обозначенный геотегом Тенерифе.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Испанская сиеста и у легенд мирового спорта — Аны Иванович и ее мужа Бастиана Швайнштайгера.



Фото из инстаграма Бастиана Шванштайгера

А это американская серфингистка Алана Бланшар. Стройная, загорелая и с рабочим инструментом! В общем, надо хорошенько думать, когда выбираешь будущую профессию.



Фото из инстаграма Аланы Бланшар