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Новая машина Роналду и ноги спортсменок, которые не дадут вам уснуть. Лучшее из Instagram
Источник материала: Tut.by
Как звезды мирового спорта отпраздновали дни рождения, а те, кто находятся на заслуженной «пенсии», насладились солнцем и морем — в подборке SPORT.TUT.BY.
5 февраля сразу две суперзвезды футбола —
Возлюбленная Криша Джорджина устроила португальцу сюрприз, собрав на его 35-летие близких друзей. А подарок, поджидавший Криштиану на улице, — черный «Гелендваген», перевязанный праздничной лентой. Как думаете, угодили?
Бразилец Неймар устроил веселую вечеринку по случаю своего 28-летия и поблагодарил Бога за все, что есть в его жизни.
Еще одна именинница недели — итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Она разменяла четверть века и поблагодарила маму за фантастический праздничный торт.
Лидер биатлонного тотала Йоханнес Бё меж тем готовится к чемпионату мира отдельно от команды. Он вернулся в Норвегию, чтобы быть ближе к жене и новорожденному сыну.
А его брат Тарьей в составе сборной тренируется в итальянских Альпах и радуется тому, что такие красивые прогулки на закате — часть его работы.
Окей. А кто в эти февральские дни греется на солнышке? Главная грация белспорта Мелитина Станюта и ее снимок, обозначенный геотегом Тенерифе.
Испанская сиеста и у легенд мирового спорта — Аны Иванович и ее мужа Бастиана Швайнштайгера.
А это американская серфингистка Алана Бланшар. Стройная, загорелая и с рабочим инструментом! В общем, надо хорошенько думать, когда выбираешь будущую профессию.
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Как звезды мирового спорта отпраздновали дни рождения, а те, кто находятся на заслуженной «пенсии», насладились солнцем и морем - в подборке SPORT.TUT.BY.
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