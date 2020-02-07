Пинские школьники и учащиеся посетили Департамент охраны

Источник материала: Пинский Вестник

6 февраля Белорусский республиканский союз молодежи празднует день рождения МООП. Именно в этот день образовалось движение Молодежных отрядов охраны правопорядка.



Бойцы МООП совместно со школьника и учащимися средних специальных и профессионально-технических учреждений образования посетили Пинский отдел Департамента охраны.







Там ребята познакомились не только с самим подразделением, но и получили возможность примерять обмундирование группы захвата, выстелить в "десяточку" на специальном тренажере, выучить парочку приемов самозащиты и пообщались с соба

кой Боней.

