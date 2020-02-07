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Пинские школьники и учащиеся посетили Департамент охраны

07.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 6 февраля Белорусский республиканский союз молодежи празднует день рождения МООП. Именно в этот день образовалось движение Молодежных отрядов охраны правопорядка.




Бойцы МООП совместно со школьника и учащимися средних специальных и профессионально-технических учреждений образования посетили Пинский отдел Департамента охраны.




Там ребята познакомились не только с самим подразделением, но и получили возможность примерять обмундирование группы захвата, выстелить в "десяточку" на специальном тренажере, выучить парочку приемов самозащиты и пообщались с собакой Боней.



 
 
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6 февраля Белорусский республиканский союз молодежи празднует день рождения МООП. Именно в этот день образовалось движение Молодежных отрядов охраны...
 
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