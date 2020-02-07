Торнадо, оползни и наводнения. На США обрушилась непогода

Источник материала: СТВ

Новости США. На юго-восток США обрушилась непогода. Разгул стихии привел к гибели четырех человек. Несколько граждан числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За помощью в больницы обратились десятки американцев. По нескольким штатам, поднимая в воздух дома и автомобили, пронеслись торнадо. Дороги заблокированы поваленными деревьями, без электричества остались около 150 тысяч человек.





Сильные дожди спровоцировали масштабные наводнения и оползни в сотнях городов. Серьезно нарушено автомобильное и авиасообщение.

На несколько часов приостанавливал работу аэропорт в Северной Каролине. Массовые задержки рейсов из-за шторма фиксируются в воздушной гавани Атланты – самой загруженной в мире. Во многих округах введен режим чрезвычайного положения.