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Торнадо, оползни и наводнения. На США обрушилась непогода

07.02.2020 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На юго-восток США обрушилась непогода. Разгул стихии привел к гибели четырех человек. Несколько граждан числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За помощью в больницы обратились десятки американцев. По нескольким штатам, поднимая в воздух дома и автомобили, пронеслись торнадо. Дороги заблокированы поваленными деревьями, без электричества остались около 150 тысяч человек.

Торнадо, оползни и наводнения. На США обрушилась непогода

Сильные дожди спровоцировали масштабные наводнения и оползни в сотнях городов. Серьезно нарушено автомобильное и авиасообщение.

На несколько часов приостанавливал работу аэропорт в Северной Каролине. Массовые задержки рейсов из-за шторма фиксируются в воздушной гавани Атланты – самой загруженной в мире. Во многих округах введен режим чрезвычайного положения. 

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Новости США. На юго-восток США обрушилась непогода. Разгул стихии привел к гибели четырех человек. Несколько граждан числятся пропавшими без вести, сообщили в...
 
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