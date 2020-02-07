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В Калинковичах расстреляли BMW
Источник материала: Партизан
29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.
Он рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».
Оперативники выехали на место происшествия. Они выяснили, что неизвестный не просто повредил авто, а сделал это с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Кроме этого, нашли и предметы, относящиеся к оружейному арсеналу.
Сыщики стали проверять различные версии и вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки.
В результате дальнейших оперативных мероприятий нашли и предполагаемое оружие. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с местом жительства калинковчанина.
Материалы проверки переданы в Калинковичский РОСК для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела. При этом
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29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.
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