В Калинковичах расстреляли BMW

Он рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».













Оперативники выехали на место происшествия. Они выяснили, что неизвестный не просто повредил авто, а сделал это с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Кроме этого, нашли и предметы, относящиеся к оружейному арсеналу.





Сыщики стали проверять различные версии и вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки.





В результате дальнейших оперативных мероприятий нашли и предполагаемое оружие. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с местом жительства калинковчанина.



