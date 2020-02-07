ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калинковичах расстреляли BMW

07.02.2020 14:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.

Он рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».



Оперативники выехали на место происшествия. Они выяснили, что неизвестный не просто повредил авто, а сделал это с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Кроме этого, нашли и предметы, относящиеся к оружейному арсеналу.

Сыщики стали проверять различные версии и вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки.

В результате дальнейших оперативных мероприятий нашли и предполагаемое оружие. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале дома, который стоит по соседству с местом жительства калинковчанина.

Материалы проверки переданы в Калинковичский РОСК для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела. При этом СК не сообщает, что послужило причиной "расстрела" автомобиля.
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Торнадо, оползни и наводнения. На США обрушилась непогода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика