В Беларуси изменят требования к состоянию здоровья призывников для службы

Как стало известно, постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья белорусских граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве. Основная часть документа – это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

В соцсетях пользователи высказывают мнение, что, судя по инструкции, «в армию теперь будут забирать всех». Однако в своем Telegram-канале представители Минобороны заявили, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не будет.

Как отметили в ведомстве, документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Ожидается, что документ вступит в силу к началу весеннего призыва.