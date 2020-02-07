|
В Беларуси изменят требования к состоянию здоровья призывников для службы
07.02.2020 14:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья белорусских граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве. Основная часть
В соцсетях пользователи высказывают мнение, что, судя по инструкции, «в армию теперь будут забирать всех». Однако в своем Telegram-канале представители Минобороны заявили, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не будет.
Как отметили в ведомстве, документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.
Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.
Ожидается, что документ вступит в силу к началу весеннего призыва.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения №1/1 от 3 января 2020 года «Об определении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)