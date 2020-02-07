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В Беларуси изменят требования к состоянию здоровья призывников для службы

07.02.2020 14:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси изменят требования к состоянию здоровья призывников для службы
Фото из открытых источников

Как стало известно, постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья белорусских граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве. Основная часть документа – это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

В Беларуси изменят требования к состоянию здоровья призывников для службы Кто военнообязанный в Беларуси?

В соцсетях пользователи высказывают мнение, что, судя по инструкции, «в армию теперь будут забирать всех». Однако в своем Telegram-канале представители Минобороны заявили, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не будет.

Как отметили в ведомстве, документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Ожидается, что документ вступит в силу к началу весеннего призыва.

 
 
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