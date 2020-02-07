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Александр Нойок: "Если появится конкретное предложение поменять паспорт, я его буду рассматривать"
Источник материала: Партизан
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство. Хавбек играет в Беларуси с 2016 года и рассмотрит конкретное предложение поменять паспорт.
"Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение поменять паспорт, я его буду рассматривать. Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь", — сказал Нойок.
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Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что готов сменить гражданство. Хавбек играет в Беларуси с 2016 года и рассмотрит конкретное...
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