Новые награды учеников детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

Источник материала: Горецкий вестник

Учащиеся горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства приняли участие в международных и республиканском конкурсах — детей заметили среди большого количества артистов и удостоили высоких наград.





Образцовый инструментальный ансамбль «Тарантелла» под руководством Татьяны Вороновой удостоен звания лауреата 1-й степени в номинации «Инструментальные ансамбли» Международного телепроекта «Кубок дружбы» в Минске.





Александр Шляхтицев, учащийся класса преподавателя Владимира Воронова стал лауреатом 2-й степени в номинации «Инструментальное исполнительство, соло, 13-15 лет (баян)».





На протяжении четырех дней более двух тысяч талантливых ребят из Беларуси, России, Молдовы, Украины и Китая боролись за звание лучших в своем направлении. Оценивало юные таланты компетентное жюри, которое уже завоевало себе авторитет участием в различных конкурсах, проектах и телешоу. Трансляции конкурсных номеров можно было наблюдать в режиме реального времени на YouTube.





Учащаяся школы Эвелина Белясова за два дня смогла заслужить сразу три звания лауреата конкурсов, проходивших в Борисове и Минске. Республиканский конкурс искусств «Голоса-2020», особенностью которого стало открытое голосование жюри из числа известных артистов белорусской эстрады, продюсеров и композиторов, принес горецкой исполнительнице два диплома лауреата III степени. Она опередила большое количество участников номинации «Эстрадный соло-вокал возрастной группы 13-15 лет».





Эвелина также приняла участие в IV Международном фестивале-конкурсе искусств «Рождественские встречи» и снова стала лауреатом III степени. Кроме кубка и диплома, жюри вручило девочке приглашение и сертификат на 50% оплату участия в Международном конкурсе в Киеве и 10% в Минске. Благодаря таким конкурсам, дети раскрывают свои таланты, развивают творческие способности, растут и становятся увереннее в себе.





Руководство школы искусств и вокально-хорового мастерства гордится своими воспитанниками. Поздравляем ребят и их преподавателей с творческими достижениями и благодарим родителей учащихся за поддержку!