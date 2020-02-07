ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь составят общий список невыездных граждан

07.02.2020 15:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россия и Беларусь составят общий список невыездных граждан

фото: orenburzhie.ru

Формирование такого списка планируется завершить уже к 1 марта этого года.

Об этом сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Заявление было сделано по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске, передает БЕЛТА.

Мероприятие было посвящено миграционной проблематике. "Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - пояснил Бегун.

Стороны не исключают также, что Россия и Беларусь в преддверие чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей Чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге заключат так называемое спортивное соглашение. «Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", пояснил представитель главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

Он сообщил также, что подготовка проекта концепции миграционной политики Союзного государства подходит к завершению. Документ, в случае его утверждения президентами, позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формирование такого списка планируется завершить уже к 1 марта этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В школьных учебниках Беларуси начали писать про минских блогеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика