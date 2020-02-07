Россия и Беларусь составят общий список невыездных граждан

Источник материала: Ежедневник



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Формирование такого списка планируется завершить уже к 1 марта этого года.

Об этом сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Заявление было сделано по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске, передает БЕЛТА .

Мероприятие было посвящено миграционной проблематике. "Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - пояснил Бегун.

Стороны не исключают также, что Россия и Беларусь в преддверие чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей Чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге заключат так называемое спортивное соглашение. «Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", пояснил представитель главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

Он сообщил также, что подготовка проекта концепции миграционной политики Союзного государства подходит к завершению. Документ, в случае его утверждения президентами, позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.