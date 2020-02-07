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Владимир Кухарев: Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кухарев: Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году

Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году.

Об этом сообщил Заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев перед началом коллегии Министрества архитектуры и строительства Республики Республики Беларусь.

«В прошлом году мы построили порядка 12 тыс. квартир для многодетных семей, кроме того, 14,5 тыс. многодетных семей были направлены на строительство. В этом году стоит задача построить 10,5 тыс. таких квартир и порядка 15,5 тыс. многодетных семей направить на строительство жилья«, — отметил Вице-премьер. Это позволит уже с 2021 года многодетным семьям стоять в очереди на получение жилья не более года, пояснил он.

Также Заместитель Премьер-министра прокомментировал развитие городов-спутников Минска: «Сегодня мы видим, что в Минске практически отсутствуют территории для строительства, поэтому в прошлом году главой государства было подписано три нормативных акта, которые позволили разрешить все проблемные вопросы развития городов-спутников». Так, сегодня ведется строительство в Смолевичах, где в мае этого года появится пилотный дом, квартиры в котором получат около 30 многодетных семей.

«Всем нуждающимся независимо от времени постановки на учет разрешено подавать документы на строительство в городах-спутниках. В этом году мы планируем возвести около 12 домов в двух микрорайонах Смолевичей. Также начато строительство детского сада, школы, в этом году начнем поликлинику. Ведется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей «, — рассказал Владимир Кухарев.

По словам Вице-премьера, в этом году планируется серьезно заняться развитием города-спутника Руденска. «Этот город имеет большую перспективу. Но не будем забывать, что и все остальные города-спутники тоже развиваются. Дано задание проектным организациям в этом году переработать проектную документацию, которая позволит организовать там более интенсивные строительные работы», — заявил Владимир Кухарев.

Также Заместитель Премьер-министра сообщил, что проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту Беларуси в ближайшее время.

«Что касается ипотеки, то необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа», — отметил Вице-премьер.

В настоящее время документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы. «Думаю, в самое ближайшее время он будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил Владимир Кухарев.

Как сообщил Вице-премьер, разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях, который тоже будет направлен главе государства в ближайшее время. «Кроме того, в целях активного привлечения населения к строительству жилья мы ведем разработку проектов квартир с малой площадью. Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 кв.м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв.м, двухкомнатные — 42 кв.м, трехкомнатные — 53 кв.м. И они пользуются большим спросом», — отметил Заместитель Премьер-министра.

Кроме того  Владимир Кухарев сообщил, что в 2020 году в Беларуси планируется завершить разработку строительных норм и правил.

«На сегодняшний день уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам», — отметил Вице-премьер.

Как подчеркнул Владимир Кухарев, специалисты рассмотрели также ряд других направлений, таких как индивидуальное строительство. «Практически подготовлены проекты новых домов — более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья», — пояснил он.

Отработан вопрос о переходе на электрическое отопление. «Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта», — сообщил Владимир Кухарев.

www.government.by
 
Теги: Минск
 
 
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Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. Об этом сообщил Заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев...
 
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