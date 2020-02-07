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Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Лукашенко и Путина не планировалась
07.02.2020 14:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sm-news.ru
Путин прибыл на переговоры без членов делегации и без журналистов. Они застряли в Минводах из-за непогоды.
Как сообщает
Песков также сказал, что вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров, хорошо известны, а пресс-конференцию по их итогам проводить не планировалось.
Пока нет решения о том, вылетит ли российская делегация дальше в Сочи.
Песков подтвердил, что президенты
Позже белорусские журналисты, которые находятся в Сочи, все же получили первый комментарий Лукашенко. Он заявил, что с Путиным они поговорили "о многом". В частности, президенты обсудили "много исторических дат", политику соседних государств. Далее было решено продолжить переговоры в расширенном формате, когда российской делегации удастся добраться до Сочи.
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Путин прибыл на переговоры без членов делегации и без журналистов. Они застряли в Минводах из-за непогоды.
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