Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Лукашенко и Путина не планировалась

Источник материала: Ежедневник



фото: sm-news.ru

Путин прибыл на переговоры без членов делегации и без журналистов. Они застряли в Минводах из-за непогоды.

Как сообщает РБК , борт с членами правительства России и журналистами не долетел до Сочи. Он приземлился в Минеральных Водах из-за плохой погоды. Отсутствие делегации, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на рабочий процесс никак не повлияло.

Песков также сказал, что вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров, хорошо известны, а пресс-конференцию по их итогам проводить не планировалось.

Пока нет решения о том, вылетит ли российская делегация дальше в Сочи.

Песков подтвердил, что президенты начали переговоры в формате делового завтрака .

Позже белорусские журналисты, которые находятся в Сочи, все же получили первый комментарий Лукашенко. Он заявил, что с Путиным они поговорили "о многом". В частности, президенты обсудили "много исторических дат", политику соседних государств. Далее было решено продолжить переговоры в расширенном формате, когда российской делегации удастся добраться до Сочи.