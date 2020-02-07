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Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Лукашенко и Путина не планировалась

07.02.2020 14:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Лукашенко и Путина не планировалась

фото: sm-news.ru

Путин прибыл на переговоры без членов делегации и без журналистов. Они застряли в Минводах из-за непогоды.

Как сообщает РБК, борт с членами правительства России и журналистами не долетел до Сочи. Он приземлился в Минеральных Водах из-за плохой погоды. Отсутствие делегации, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на рабочий процесс никак не повлияло.

Песков также сказал, что вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров, хорошо известны,  а пресс-конференцию по их итогам проводить не планировалось. 

Пока нет решения о том, вылетит ли российская делегация дальше в Сочи.

Песков подтвердил, что президенты начали переговоры в формате делового завтрака

Позже белорусские журналисты, которые находятся в Сочи, все же получили первый комментарий Лукашенко. Он заявил, что с Путиным они поговорили "о многом". В частности, президенты обсудили "много исторических дат", политику соседних государств. Далее было решено продолжить переговоры в расширенном формате, когда российской делегации удастся добраться до Сочи. 

 
 
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Путин прибыл на переговоры без членов делегации и без журналистов. Они застряли в Минводах из-за непогоды.
 
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