София хочет жить! Семья из Ляховичей просит помощи в сборе средств на лечение больной дочери

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Наша дочь родилась 14 ноября 2019 года, как казалось, абсолютно здоровым ребёнком. Плановый осмотр невролога в 1 месяц не выявил патологий, однако вскоре мы поняли, что София развивается с отклонениями от нормы – мало двигает ручками и ножками, не пытается удерживать головку. На основании генетического обследования ребёнку был вынесен диагноз-приговор «Спинальная мышечная атрофия 1 степени». Без необходимого лечения такие детки не доживают до двух лет.



Лечения в нашей стране нет, в мире есть лишь один препарат, способный помочь нашему ребёнку: он производится в США и стоит 2,5 миллиона долларов. Сумма баснословная и без помощи неравнодушных людей нам её не собрать. Мы рассматриваем и альтернативные варианты лечения и в данный момент ждём ответа из клиники.

Сбор уже открыт с той целью, чтобы не потерять драгоценное в нашей ситуации время – состояние Софии постоянно ухудшается. Очень важно, чтобы к моменту, когда клиника даст ответ, уже были собраны определённые средства, которые позволят незамедлительно начать лечение.

Очень просим оказать нам посильную помощь в спасении ребёнка.

Средства на лечение для Софии можно перечислить по благотворительным счетам в ОАО «Беларусбанк» УНП 200369858 МФОАКВВВY21802. Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны:

в белорусских рублях BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117;

в долларах США BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117;

в евро BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117;

в российских рублях BY 51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117.

Формулировка платежного поручения: «Оказание благотворительной помощи на лечение Жагунь Софии Евгеньевны».

Также помощь можно оказать, пополнив баланс МТС +375-29-735-43-43.

С уважением, Юлия ЖАГУНЬ, г.Ляховичи.