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Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии

07.02.2020 19:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как минимум серебро выиграл Дмитрий Асанов на представительном турнире по боксу в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии

Белорус вышел в финал, что уже обеспечило ему второе место. Примечательно, что бой одной второй не состоялся из-за неявки соперника. Эта награда станет для наших спортсменов уже второй. Ранее Алла Стародуб удостоилась бронзы в весе до 60 килограммов.  

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии

Люди в материале: Дмитрий Асанов, Алла Стародуб
 
 
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Новости Беларуси. Как минимум серебро выиграл Дмитрий Асанов на представительном турнире по боксу в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел в...
 
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