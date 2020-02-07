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Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как минимум серебро выиграл Дмитрий Асанов на представительном турнире по боксу в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус вышел в финал, что уже обеспечило ему второе место. Примечательно, что бой одной второй не состоялся из-за неявки соперника. Эта награда станет для наших спортсменов уже второй. Ранее Алла Стародуб удостоилась бронзы в весе до 60 килограммов.
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Новости Беларуси. Как минимум серебро выиграл Дмитрий Асанов на представительном турнире по боксу в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел в...
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