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Главаря террористов и его заместителя ликвидировали в Йемене
Источник материала: Партизан
Армия США ликвидировала основателя и главаря террористической организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) Касима аль-Рими, а также его заместителя Аймана аз-Завахири.
Армия США (фото - depositphotos.com)
Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
Операция проходила в Йемене. Террористов ликвидировали по приказу президента США Дональда Трампа.
По данным Белого Дома, Аль-Рими присоединился к Аль-Каиде в 1990-х годах, работал в Афганистане на Усаму бен Ладена. При нем АКАП совершала насилие в отношении гражданских лиц в Йемене, а также стремилась нанести атаки по США и американскому военному контингенту на Ближнем Востоке.
27 октября 2019-го США ликвидировали главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Трамп заявил заявив, что тот "умер как собака".
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Армия США ликвидировала основателя и главаря террористической организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) Касима аль-Рими, а также его заместителя...
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