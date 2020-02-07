Главаря террористов и его заместителя ликвидировали в Йемене





Армия США (фото - depositphotos.com)





Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.





Операция проходила в Йемене. Террористов ликвидировали по приказу президента США Дональда Трампа.





По данным Белого Дома, Аль-Рими присоединился к Аль-Каиде в 1990-х годах, работал в Афганистане на Усаму бен Ладена. При нем АКАП совершала насилие в отношении гражданских лиц в Йемене, а также стремилась нанести атаки по США и американскому военному контингенту на Ближнем Востоке.





27 октября 2019-го США ликвидировали главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Трамп заявил заявив, что тот "умер как собака".



