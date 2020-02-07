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Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предстоящий весенний призыв пройдёт с некоторыми изменениями. Изменились требования к состоянию призывников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство новшеств – это уточняющие моменты.
Перечень заболеваний, из-за которых могут комиссовать, не обновлялся последние 10 лет. За это время и медицина шагнула вперёд, и условия службы улучшились, да и некоторые призывники научились использовать лазейки в законодательстве. Получалось, что спортом можно было заниматься, а служить в армии – нет.
Теперь документ приведен в порядок. В интернете эти нововведения блогеры начали трактовать с определённым подтекстом. Минобороны оперативно собрало брифинг для журналистов.
Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны:
Призывников, которым уже поставлен диагноз, изменения не коснутся. Вопросы годности к военной службе будут решаться в личном порядке при прохождении очередной комиссии. А вот в элитные подразделения отбор останется таким же строгим. Только с первой и второй степенью годности.
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Новости Беларуси. Предстоящий весенний призыв пройдёт с некоторыми изменениями. Изменились требования к состоянию призывников, сообщили в программе Новости «24...
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