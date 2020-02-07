ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

07.02.2020 19:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящий весенний призыв пройдёт с некоторыми изменениями. Изменились требования к состоянию призывников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство новшеств – это уточняющие моменты.      

Перечень заболеваний, из-за которых могут комиссовать, не обновлялся последние 10 лет. За это время и медицина шагнула вперёд, и условия службы улучшились, да и некоторые призывники научились использовать лазейки в законодательстве. Получалось, что спортом можно было заниматься, а  служить в армии – нет.   

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

Теперь документ приведен в порядок. В интернете эти нововведения блогеры начали трактовать с определённым подтекстом. Минобороны оперативно собрало брифинг для журналистов.

Никаких новых заболеваний в инструкции не появилось, лишь уточнены критерии к имеющимся. Например, изменился градус сколиоза и большие родинки теперь не преграда служить Родине.   

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны:
Каждая ситуация индивидуальна. Например, невусы, отсутствие необходимости признавать военнослужащих негодными по поводу невусов, препятствующим ношению формы, оно продиктовано и временем, и улучшением военной формы. Она стала лучше, мягче и комфортнее. Соответственно, частота травмирования стала на порядок ниже. Это во-первых. Во-вторых, оценить, действительно ли военная форма травмирует молодого человека или нет, можно только эту военную форму на него надев. Соответственно, он будет призываться. Если (мы уверены, это будут редчайшие случаи) военная форма будет травмировать невусы, он будет признан негодным и увольняться из рядов Вооруженных Сил.

Призывников, которым уже поставлен диагноз, изменения не коснутся. Вопросы годности к военной службе будут решаться в личном порядке при прохождении очередной комиссии. А вот в элитные подразделения отбор останется таким же строгим. Только с первой и второй степенью годности. 

Люди в материале: Дмитрий Альховик
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предстоящий весенний призыв пройдёт с некоторыми изменениями. Изменились требования к состоянию призывников, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика