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Путин вышел на лед в одном звене с Колей Лукашенко
Источник материала: Партизан
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной команде с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.
Об этом в своем
Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде
Владимир Путин вышел на лед под номером 11. Александр Лукашенко – 01.
После непродолжительных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин поехали играть в хоккей в спорткомплекс «Галактика». Главы Беларуси и России ожидают прибытия в Сочи части российской делегации. Самолет с российскими чиновниками не смог приземлиться на местном аэродроме из-за сложных погодных условий.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной...
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