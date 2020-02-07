Путин вышел на лед в одном звене с Колей Лукашенко

Twitter’е сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Об этом в своемсообщил журналист кремлевского пула





Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде













Владимир Путин вышел на лед под номером 11. Александр Лукашенко – 01.





После непродолжительных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин поехали играть в хоккей в спорткомплекс «Галактика». Главы Беларуси и России ожидают прибытия в Сочи части российской делегации. Самолет с российскими чиновниками не смог приземлиться на местном аэродроме из-за сложных погодных условий.















