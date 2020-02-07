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Путин вышел на лед в одном звене с Колей Лукашенко

07.02.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной команде с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

Об этом в своем Twitter’е сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде



Владимир Путин вышел на лед под номером 11. Александр Лукашенко – 01.

После непродолжительных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин поехали играть в хоккей в спорткомплекс «Галактика». Главы Беларуси и России ожидают прибытия в Сочи части российской делегации. Самолет с российскими чиновниками не смог приземлиться на местном аэродроме из-за сложных погодных условий.
 
 
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной...
 
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