|
Литва, Латвия и Эстония официально откажутся от электроэнергии БелАЭС
Источник материала: Партизан
Литва, Латвия и Эстония решили отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться атомной электростанцией БелАЭС. Балтийские страны подпишут соответствующий документ, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
Решение было принято на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, уточняет
Напомним, строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации «Росатом», началось в 2009 году у города Островец в Гродненской области. Вильнюс считает эту станцию небезопасной. В то же время в Беларуси уверены, что претензии Литвы лежат в политической плоскости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва, Латвия и Эстония решили отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться атомной электростанцией БелАЭС. Балтийские страны подпишут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)