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Литва, Латвия и Эстония официально откажутся от электроэнергии БелАЭС

07.02.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва, Латвия и Эстония решили отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться атомной электростанцией БелАЭС. Балтийские страны подпишут соответствующий документ, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.

Решение было принято на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, уточняет РИА «Новости». В ходе консультаций премьер Литвы понадеялся на то, что будет также выработан механизм контроля над электроэнергией из стран, не являющихся членами ЕС.

Напомним, строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации «Росатом», началось в 2009 году у города Островец в Гродненской области. Вильнюс считает эту станцию небезопасной. В то же время в Беларуси уверены, что претензии Литвы лежат в политической плоскости.
 
 
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Литва, Латвия и Эстония решили отказаться от закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться атомной электростанцией БелАЭС. Балтийские страны подпишут...
 
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