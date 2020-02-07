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Беларусь оказалась в конце рейтинга самых дорогих стран мира для жизни

07.02.2020 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь заняла 101 место в рейтинге самых дорогих стран мира для жизни, по версии американского издания CeoWorld Magazine.

На первом месте оказалась Швейцария.  

На второй строчке расположилась Норвегия, на третьей - Исландия. В ТОП-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Франция разместилась на 14-м месте, США - на 20-м, Великобритания - на 27-м, Германия - на 29-м.

Россия занимает в списке 82-ю строчку между Польшей и Ботсваной.


Замыкает список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей - стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также - покупательская способность населения.
 
 
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Беларусь заняла 101 место в рейтинге самых дорогих стран мира для жизни, по версии американского издания CeoWorld Magazine.
 
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