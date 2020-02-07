Тяжелый день для БАТЭ. Команда не смогла обыграть аутсайдеров из Чехии и России

Источник материала: Tut.by

БАТЭ 7 февраля провел два контрольных спарринга на первом турецком сборе. В первом матче «желто-синие» проиграли «Пшибраму», аутсайдеру элитного дивизиона Чехии со счетом 0:1. Вечером команда Кирилла Альшевского только в самой концовке спаслась в матче против аутсайдера из России — «Сочи» — 1:1.

Как и в первом матче в Турции, в сегодняшних играх не принимали участия Денис Щербицкий, Александр Володько, Александр Немирко и Антон Сарока.



Фото: БАТЭ

БАТЭ — «Пшибрам» (Чехия) — 0:1

Белек. 1 февраля. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: А. Свирский (А.Кудравец, 46), Д. Бессмертный (А.Филипович, 66), З. Волков (Б.Копитович, 19), М. Мякиш (Е.Филипенко, 66), В. Малькевич (Б.Настич, 66), И. Василевич (В.Виллюмссон, 66), Е. Яблонский (к) (Д.Бага, 46), Е. Березкин (СДрагун, 66), Н. Милич (П.Нехайчик, 66), Б. Дубайич (М.Скавыш, 66), Э. Мукам (И.Стасевич, 66).

Гол: 0:1 — (34).

Предупреждения у БАТЭ: Е. Яблонский (25), Б. Дубайич (32), Э. Мукам (42), Д. Бессмертный (49), Б. Настич (71), П. Нехайчик (85).

Удаление: Е. Яблонский (37, за второе предупреждение).

В первом тайме тренер БАТЭ выпустил на поле много молодых игроков, которые не смогли оказать достойное сопротивление аутсайдеру чемпионата Чехии. Борисовчане пропустили гол со «стандарта», Захар Волков покинул поле, получив травму, а Евгений Яблонский был удален за две желтые карточки. Правда, в товарищеских матчах разрешена замена удаленного футболиста.

Во втором тайме на поле вышли проверенные бойцы из Борисова и рисунок игры поменялся. Больше мячом владели игроки БАТЭ, они же и создавали больше моментов у ворот чехов. Но забить не смогли и проиграли аутсайдеру чемпионата Чехии.

Игроки БАТЭ Дмитрий Бессмертный и Евгений Березкин поделились впечатлением от матча и рассказали, как команда привыкает к новым требованиям тренерского штаба во главе с Кириллом Альшевским.

В 17.00 БАТЭ сыграл против «Сочи», который замыкает турнирную таблицу в российском элитном дивизионе.

«Сочи» (Россия) — БАТЭ — 1:1

Белек. 7 февраля. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: А. Чичкан, А. Филипович (Д.Бессмертный, 69), Б. Копитович (М.Мякиш, 59), Е. Филипенко (А.Немирко, 69), Б. Настич (В.Малькевич, 69), Д. Бага (Е.Яблонский, 46), С. Драгун (Е.Березкин, 69), В. Виллюмссон (И.Василевич, 69), П. Нехайчик (Н.Милич, 69), М. Скавыш (Б.Дубайич, 69), И. Стасевич (к) (Э.Мукам, 69).

Голы: 1:0 — Н. Бурмистров (80), 1:1 — Н. Милич (90).

Предупреждение: Б. Настич (59).

Первый тайм прошел в равной борьбе, особо опасных моментов у ворот команд создано не было. Во втором тайме россияне больше владели инициативой и сумели ближе к концу встречи выйти вперед. Но на последних секундах Милич сравнял счет, дальним ударом загнав мяч в «девятку» ворот «Сочи».

11 февраля БАТЭ встретится с киевским «Динамо». Отметим, что с киевлянами на сборах играл чемпион Беларуси из Бреста.

Напомним, что в первом контрольном матче в Турции борисовчане не забили голов чешскому «Фаставу» .

БАТЭ до поездки в Турцию успел в Минске сыграть против «Витебска» и победить со счетом 2:1.

Как менялись борисовчане в межсезонье

31 декабря 2019 года БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера, седьмого в истории клуба. Им стал 37-летний Кирилл Альшевский , тренировавший дубль «желто-синих» и приведший его к золотым наградам.

Тренерский штаб пополнил 31-летний серб Лука Евтович , который стал тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».

В начале года в БАТЭ вернулся Павел Нехайчик , который в 2019 году был капитаном брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию Борисова.

А в конце января в стан БАТЭ вернулся ветеран команды Александр Володько , который в 2018 году играл за карагандинский «Шахтер», а в 2019 году сидел на скамейке запасных в солигорском «Шахтере».

Команда рассталась с вратарем Сергеем Черником , который перебрался в Казахстан — в «Иртыш» из Павлодара.