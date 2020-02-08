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Самого популярного белорусского видеоблогера пригласили в передачу «Вечерний Ургант»
Источник материала: Tut.by
Гостем пятничной программы «Вечерний Ургант» стал блогер из Минска Влад Бумага. Ведущий взял небольшое интервью у белоруса, а также сыграл с ним в игру. Более того, в эфире этой же передачи появился еще один молодой и популярный минчанин — Тима Белорусских. Его пригласили в качестве музыкального гостя и попросили исполнить
Любопытно, что Влад Бумага появился в эфире в пижаме. «Почему вы не переоделись после поезда?» — пошутил над блогером Иван. Владислав объяснил, что редактор телепередачи предупредил его накануне съемок, что у телеканала существует определенный дресс-код. Он состоит в том, что в эфире нельзя появляться в брендовой одежде, потому как это расценивается как реклама.
— Смотрю на свой гардероб — надеть нечего. Были джинсы, но это скукота полная. Гляжу в зеркало, скидываю фотку. Спрашиваю: «Может, в пижаме?». А мне говорят: «Хорошая идея». И вот я тут. И знаешь, чувствую себя комфортно.
Ургант спросил, как давно Влад снимает ролики, также они поговорили о том, почему видео белоруса попадают в «популярное», что важнее — тренды, просмотры или количество подписчиков. Еще Ургант поблагодарил блогера за то, что тот не ругается в своих роликах матом.
Бумага в свою очередь похвалил челленджи, которые делает команда телепроекта и сыграл в один из них с Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым.
После в эфире появился певец из Минска Тима Белорусских, который исполнил трек «Одуванчик» из
Влад Бумага — самый популярный белорусский видеоблогер, обладатель
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Гостем пятничной программы «Вечерний Ургант» стал блогер из Минска Влад Бумага. Ведущий взял небольшое интервью у белоруса, а также сыграл с ним в игру. Более того,...
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