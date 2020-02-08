Самого популярного белорусского видеоблогера пригласили в передачу «Вечерний Ургант»

Источник материала: Tut.by

Гостем пятничной программы «Вечерний Ургант» стал блогер из Минска Влад Бумага. Ведущий взял небольшое интервью у белоруса, а также сыграл с ним в игру. Более того, в эфире этой же передачи появился еще один молодой и популярный минчанин — Тима Белорусских. Его пригласили в качестве музыкального гостя и попросили исполнить песню из нового альбома . «Сегодня у нас молодые и популярные люди из Беларуси. Александр Солодуха, к сожалению, не приедет», — пошутил Ургант.



Фото: instagram.com/a4omg

Любопытно, что Влад Бумага появился в эфире в пижаме. «Почему вы не переоделись после поезда?» — пошутил над блогером Иван. Владислав объяснил, что редактор телепередачи предупредил его накануне съемок, что у телеканала существует определенный дресс-код. Он состоит в том, что в эфире нельзя появляться в брендовой одежде, потому как это расценивается как реклама.

— Смотрю на свой гардероб — надеть нечего. Были джинсы, но это скукота полная. Гляжу в зеркало, скидываю фотку. Спрашиваю: «Может, в пижаме?». А мне говорят: «Хорошая идея». И вот я тут. И знаешь, чувствую себя комфортно.

Ургант спросил, как давно Влад снимает ролики, также они поговорили о том, почему видео белоруса попадают в «популярное», что важнее — тренды, просмотры или количество подписчиков. Еще Ургант поблагодарил блогера за то, что тот не ругается в своих роликах матом.

Бумага в свою очередь похвалил челленджи, которые делает команда телепроекта и сыграл в один из них с Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым.

После в эфире появился певец из Минска Тима Белорусских, который исполнил трек «Одуванчик» из своего второго студийного альбома.



Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

Влад Бумага — самый популярный белорусский видеоблогер, обладатель бриллиантовой кнопки YouTube . Ею награждаются каналы, достигшие 10 миллионов подписчиков. На данный момент на YouTube-канале Влада Бумаги «А4» 14 миллионов 736 тысяч подписчиков.

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