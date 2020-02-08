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Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Состязания по триатлону Ironman суперпопулярны во всем мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минск уже принимал соревнования в формате 1/8, 1/4 от стандартных норм, где плавание на 3 800 метров, 180 километров гонки на велосипедах и бег на марафонские 42 километра и 195 метров.
Победители и призеры получат не только награды с уникальным дизайном и приличные призовые, но и персонализированную форму – это своеобразное ноу-хау белорусских организаторов.
Дмитрий Толкачёв, организатор Мinsk Triathlon-2020:
Помимо основной гонки, впервые в рамках MINSK TRIATHLON-2020 будет проведен отдельный забег на дистанции 3000 метров для женщин. Не забыли организаторы и о детях.
Акция успешно прошла в 2019 году и найдет продолжение в нынешнем. TriKids, именно так назвали состязания для детей. Трасса в 500 метров им вполне по силам. Таким образом, в минском триатлоне можно будет поучаствовать всей семьей.
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Новости Беларуси. Состязания по триатлону Ironman суперпопулярны во всем мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минск уже принимал соревнования в формате 1/8, 1/4 от...
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