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Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

08.02.2020 00:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состязания по триатлону Ironman суперпопулярны во всем мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минск уже принимал соревнования в формате 1/8, 1/4  от стандартных норм, где  плавание на 3 800 метров, 180 километров гонки на велосипедах и бег на марафонские 42 километра и 195 метров. 

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»


Нынешним летом, а гонка запланирована на 21 июня, организаторы существенно расширили программу, дав возможность участникам проверить себя на хаф Ironman. Интерес уже сегодня, за пять месяцев до старта, невероятно высок – зарегистрировались более 900 человек. Всего, как ожидается, участников будет не менее 2000.

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Победители и призеры получат не только награды с уникальным дизайном и приличные призовые, но и персонализированную форму – это своеобразное ноу-хау белорусских организаторов. 

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»


Антон Дмитриев, организатор Мinsk Triathlon-2020:
Триатлон очень честный вид спорта, в том плане, что в нем не может повести. Если ты не тренировался и не был дисциплинирован, ты не сделаешь гонку, будь то половина Ironman или целиком. А второе, есть обратная пропорция: чем меньше дистанция, тем она более жесткая и темповая. Обычно в таких стартах вы будете видеть короткие дистанции и очень быстрых людей, и наоборот, на более длинных дистанциях – людей, которые стремятся распределить свои силы. Я не думаю, что будет много людей, которые бегут медленно.

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Дмитрий Толкачёв, организатор Мinsk Triathlon-2020:
На постсоветском пространстве до этого года проводился только в Эстонии. Мы сами участвовали, я даже дважды был призером. Он был к нам максимально ближайший. Была Польша, Гдыня. И в этом году впервые в России проводится полуайронмен, в Санкт-Петербурге. Две тысячи участников, 15 минут длилась регистрация. В течение 15 минут 2 000 слотов было раскуплено.

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Помимо основной гонки, впервые в рамках MINSK TRIATHLON-2020 будет проведен отдельный забег на дистанции 3000 метров для женщин. Не забыли организаторы и о детях.

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»

Акция успешно прошла в 2019 году и найдет продолжение в нынешнем. TriKids, именно так назвали состязания для детей. Трасса в 500 метров им вполне по силам. Таким образом, в минском триатлоне можно будет поучаствовать всей семьей.

Люди в материале: Антон Дмитриев, Дмитрий Толкачев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Состязания по триатлону Ironman суперпопулярны во всем мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минск уже принимал соревнования в формате 1/8, 1/4  от...
 
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