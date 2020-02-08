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В Дрогичинском районе девушка попала под колеса трактора

08.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня около 17:30 часов сегодня, 7 февраля 2020 года.

В Дрогичинском районе девушка попала под колеса трактора

По предварительной информации: 21-летний житель Дрогичинского района управлял трактором «Беларус 1221В». Двигаясь по улице Колхозной в деревне Липники, совершил наезд на 27-летнюю местную жительницу, которая вышла со дворовой территории.

В Дрогичинском районе девушка попала под колеса трактора

В результате наезда девушка с травмами госпитализирована.

В Дрогичинском районе девушка попала под колеса трактора

Проводится проверка.

 
 
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  ДТП произошло сегодня около 17:30 часов сегодня, 7 февраля 2020 года. По предварительной информации: 21-летний житель Дрогичинского района управлял трактором...
 
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