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В Дрогичинском районе девушка попала под колеса трактора
08.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня около 17:30 часов сегодня, 7 февраля 2020 года.
По предварительной информации: 21-летний житель Дрогичинского района управлял трактором «Беларус 1221В». Двигаясь по улице Колхозной в деревне Липники, совершил наезд на 27-летнюю местную жительницу, которая вышла со дворовой территории.
В результате наезда девушка с травмами госпитализирована.
Проводится проверка.
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