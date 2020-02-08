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Сколько по планам властей в этом году мы будем возмещать за ЖКУ и сколько доплатит государство
Источник материала: Tut.by
Власти планируют, что в этом году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. На какие показатели мы вышли по итогам 2019 года, станет известно ближе к 15 апреля.
Для определения уровня возмещения затрат (по специальной инструкции) учитываются платежи за ЖКУ семьи из трех человек, которая живет в двухкомнатной квартире с газовой плитой, централизованным отоплением и горячим водоснабжением общей площадью 48 квадратных метров. При расчетах предполагается, что семья не превышает нормативы по потреблению коммунальных услуг по субсидируемым государством тарифам, размерам возмещаемых расходов.
По предварительной оценке, с учетом всех необходимых параметров и установленных предельно допустимых тарифов в 2020 году население должно выйти на 83,2% возмещения по всем услугам. Остальное доплатит государство.
Напомним, в 2016 году население по всему комплексу коммунальных услуг
Как сообщалось ранее, подорожание услуг в этом году, как и в прошлом,
Подогрев воды и отопление подорожают на 11,6% с 1 июня (на 1,5 доллара за Гкал в эквиваленте). Прибавку в стоимости первой услуги мы увидим в жировках, которые придут в июле, а второй — с началом отопительного сезона.
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали на сколько процентов возмещения за коммуналку мы должны выйти в этом году.
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