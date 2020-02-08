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Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза. Дизайнер показала, как выглядели известные исторические личности

08.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская художница и графический дизайнер из Техаса Бекка Саладин запустила в Instagram проект Royalty Now. Девушка переносит лица исторических личностей на современные фотографии. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Бекка Саладин с детства увлекалась археологией и всегда мечтала посмотреть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле.

Юлий Цезарь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Это оказалось настолько интересным, что на канал за недолгое время уже подписались более 30 тысяч человек.

Великий полководец присоединил к Римской империи почти всю современную Европу от Атлантического океана до Рейна и сосредоточил в своих руках огромную власть.

Нефертити

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Древнеегипетская царица — жена фараона Эхнатона. Имя Нефертити означает «красавица пришла».

Мона Лиза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Исследователи до сих пор спорят, кем была Мона Лиза — женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, герцогиней Миланской или даже самим Леонардо да Винчи, якобы нарисовавшим свой автопортрет.

Мадам Дюбарри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Жанна Дюбарри была официальной фавориткой французского короля Людовика XV. Заняла место его первой любви — мадам де Помпадур.

Авраам Линкольн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Шестнадцатый президент США стал национальным героем после того, как отменил в Америке рабство.

Наполеон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Калигула

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @royalty_now_

Калигула — римский император, третий представитель династии Юлиев-Клавдиев, трибун, великий понтифик. Известен своими жестокими расправами и распутным поведением. Правителя идеально характеризует им же сказанная фраза: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись».

 
 
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Девушка переносит лица исторических личностей на современные фотографии. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити
 
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