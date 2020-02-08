Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза. Дизайнер показала, как выглядели известные исторические личности

Источник материала: Tut.by

Американская художница и графический дизайнер из Техаса Бекка Саладин запустила в Instagram проект Royalty Now. Девушка переносит лица исторических личностей на современные фотографии. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Бекка Саладин с детства увлекалась археологией и всегда мечтала посмотреть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле.

Юлий Цезарь

Это оказалось настолько интересным, что на канал за недолгое время уже подписались более 30 тысяч человек.

Великий полководец присоединил к Римской империи почти всю современную Европу от Атлантического океана до Рейна и сосредоточил в своих руках огромную власть.

Нефертити

Древнеегипетская царица — жена фараона Эхнатона. Имя Нефертити означает «красавица пришла».

Мона Лиза

Исследователи до сих пор спорят, кем была Мона Лиза — женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, герцогиней Миланской или даже самим Леонардо да Винчи, якобы нарисовавшим свой автопортрет.

Мадам Дюбарри

Жанна Дюбарри была официальной фавориткой французского короля Людовика XV. Заняла место его первой любви — мадам де Помпадур.

Авраам Линкольн

Шестнадцатый президент США стал национальным героем после того, как отменил в Америке рабство.

Наполеон

Французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Калигула

Калигула — римский император, третий представитель династии Юлиев-Клавдиев, трибун, великий понтифик. Известен своими жестокими расправами и распутным поведением. Правителя идеально характеризует им же сказанная фраза: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись».