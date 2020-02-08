Ситуация в пригороде Гродно сетуют: в колодцах пропала вода

Синоптики делятся наблюдениями: зимы стали практически бесснежные. И это не лучшим образом сказывается на состоянии природы.









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Пару капель на дне

На минувшей неделе из нескольких деревень Поречского сельсовета в редакцию "Перспективы" поступали сигналы о том, что в колодцах нет воды. Первой позвонила встревоженная дачница. Она приехала в родительский дом в деревне Рыбница, пошла к колодцу за водой, а там – пусто. Женщина предполагает, что виноваты фермеры, которые посадили голубику, прорубили скважины и берут слишком много воды. Из-за этого понизился уровень грунтовых вод. Мы поинтересовались мнением других жителей деревни. В частности, Александра Александровна тоже отмечает, что в этом году воды в ее колодце мало. Но фермеров она не винит:





– Участок одного из фермеров находится рядом с моим. Если честно, когда он его приобрел и прорубил скважину, посадил голубику, мы думали, что уйдет вода из наших колодцев. Ягода требует обильного полива. Но тревоги оказались напрасными. Ничего не изменилось. Уже не один год прошел с тех пор. Предполагаю, что такая ситуация из-за бесснежной зимы.









У Ивана Ивановича из деревни Соболяны примерно та же ситуация:





– У меня в колодце всегда хватало воды. Не было необходимости в свое время копать глубже, семи колец предостаточно. За последние 40 лет не припомню, чтобы был такой низкий уровень. Знаю, что в колодцах у некоторых жителей нашей деревни вообще пусто, у некоторых – мизер. У меня в подвале периодически стояла вода, а в этом году – сухо. У соседей гараж постоянно подтапливало, сейчас тоже нет такой проблемы.





Проблема коснулась не всех. Если у кого-то пропала вода, можно набрать у односельчанина. Спасает то, что многие прорубили скважины. На полупустые колодцы указывали и некоторые жители агрогородка Поречье. О такой же проблеме рассказывала «Перспективе» жительница Путришек. Ее дом расположен в низине. Говорит, раньше наоборот подтапливало, а сейчас в колодце – пару капель. В Поречском и Путришковском сельисполкомах уверяют: тревожных сигналов к ним от граждан по этому поводу не поступало.





Сельчане обратили внимание и на то, что реки обмельчали. Иван Иванович вспоминает, как раньше за клюквой ходил на местное болото. Без рыбацких сапог не сунешься. А в прошлом сезоне, говорит, можно было в тапочках идти.

Реки просят воды

Гидрологи связывают низкий уровень грунтовых вод, а соответственно опустевшие колодцы и обмельчавшие реки, с малым количеством осадков. Уровень многих водоемов опустился до отметки в 30-50 процентов от нормы. По словам специалистов, формированию опасно низкого уровня воды способствовали такие негативные факторы, как малая водность предыдущего года, низкое весеннее половодье, небольшое количество осадков, отсутствие снега. Кроме того, неравномерно выпадавшие осадки (кратковременные сильные дожди или вовсе их отсутствие долгое время) быстро впитывались почвой, создавая эффект губки.





– В связи с низкими уровнями воды на реке Неман у города Гродно вблизи берегов появились отмели и прибрежно-водная растительность в виде камышей. В некоторых местах обнажилось дно, возникли островки, а на них – кустарники, – описывает положение дел начальник отдела гидрологии и агрометеорологии филиала «Гроднооблгидромет» Светлана Березина.– На притоках Немана также наблюдается значительное зарастание русел рек, сформировались участки стоячей воды. В результате местами происходит деформация русла, заиливание, заболачивание.





Эти факторы негативно сказываются на флоре и фауне. От маловодья помимо рыбы страдают все те, кто живет вблизи водоемов: норки, выдры, бобры, птицы. Из-за обмеления сокращается их кормовая база.





Уже почти год – с апреля 2019-го и по настоящее время – на реке Неман отмечаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта на водных участках пути ГЭС – граница с Литовской Республикой протяженностью 64 км. Раньше такие явления сохранялись на протяжении максимум четырех месяцев, говорит Светлана Березина. Исправить ситуацию могут сильные и продолжительные осадки, которые необходимы для пополнения влагозапасов почвы. Осадки, которые выпали на выходных по Гродненщине, способствовали незначительному подъему уровней воды в пределах в среднем от 2 до 4 см. По состоянию на 3 февраля уровень воды составляет 119 см. Опасно низкий уровень для судоходства – 125 см и ниже.









Как сообщила инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет» Елена Иванова, за прошлый год на Гродненщине отмечен недобор осадков – выпало 77 процентов от климатической нормы.

Углубить или подождать?

Частник из Гродно, который оказывает услуги по копке и чистке колодцев, говорит, что в настоящее время к нему поступает шквал звонков от сельчан. Некоторые просят углубить колодец, другие звонят, чтобы проконсультироваться, что делать, если пропала вода. У одного заказчика из Гродненского района в колодце было семь колец, пришлось доставлять еще три новых. А другому копали второй колодец, поскольку в первом, который обустраивали 70 лет назад, так и не удалось добраться до воды. Всё зависит от местности, говорит специалист.





Копать колодцы можно в любое время, за исключением весенних паводков. Но самое благоприятное – август-сентябрь, поскольку водоносные горизонты в это время имеют наиболее низкие уровни. Если в колодце не стало воды после длительного отсутствия осадков, то специалисты советуют немного подождать: это временное явление. Если вода всё же не появится, то следует углубить колодец.





Это интересно

- Наибольший подъем воды на реке Неман у Гродно наблюдался в 1958 году и составлял 893 см. Тогда были подтоплены отдельные промышленные предприятия, жилые дома, по реке плыли сараи, из воды торчали только дымоходы, на пивзаводе плавали бочки. На память о большом наводнении на стене здания поста в Гродно специальной меткой зафиксирован тот самый высокий уровень.





- 1 сентября 2015 года уровень воды понижался до 11 см, то есть имел значение ниже исторических минимумов за всю историю наблюдений.





- Январь 2001-2002 годов в Гродно выдался морозным. Температура воздуха составляла около -20 градусов, высота снежного покрова – 10 см. На Немане толщина льда была 15-17 см.



