|
Фотофакт: как Путин и Лукашенко смотрели друг на друга
Источник материала: Партизан
Когда фото красноречивее многих слов.
Встреча в полурасширенном заседании длилась более полутора часов. Увы, никаких официальных заявлений, кроме сообщения, что делегации отправили играть в хоккей, нет. Поэтому приходится гадать о переговорах по жестам и мимике, пишет
Судя по фото, в Сочи Лукашенко приехал с козырем (американским?) в кармане. А вот лица российской делегации кажутся несколько озабоченными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда фото красноречивее многих слов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)