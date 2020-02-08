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Фельдшер на селе – авторитетное медицинское светило, обязан разбираться во всём

08.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На протяжении многих десятилетий так было: фельдшер на селе – авторитетное медицинское светило, обязан разбираться во всём. Какая бы проблема со здоровьем не случилась, идут сельчане в ФАП. По сути, сельский фельдшер – семейный доктор. Об одном из них мне хочется рассказать. Да и повод хороший есть: Екатерина Заикина стала обладательницей одного из главных призов районного конкурса «Рождественская звезда» в номинации «За доброту и милосердие».

Фельдшер на селе – авторитетное медицинское светило, обязан разбираться во всём

Екатерина Анатольевна – уроженка Будакошелевщины. Закончив Узовскую школу в 1990 году, уехала в Луганск, где получила акушерское образование. Работала в городском роддоме. В 2014-м приехала с мужем и сыном в отпуск на родину, а вернуться обратно они уже не смогли: в Луганске начались военные действия, рвались снаряды и гибли люди. Из вещей с собой – только самые необходимые для отдыха на месяц. И пришлось начинать все сначала… Екатерина стала фельдшером ФАПа. Хотя, по ее словам, эта работа ей нравится даже больше.

Рабочий день в фельдшерско-акушерском пункте – это череда дел, которые не терпят отлагательств. На территории, подведомственной Екатерине Заикиной, проживают 910 человек. Это жители Красного Знамени и Руденца. В основном дети и лица пожилого возраста. И у каждого из них свои болячки, проблемы, которыми так хочется поделиться с отзывчивым, всегда готовым выслушать медиком. За пределы своего населенного пункта, в районную поликлинику, многие выезжают только в крайних случаях.

– Медицинские работники на селе первыми спешат на помощь жителям, несмотря на погодные условия и время суток. Сделать укол, массаж, оказать врачебную помощь при несчастных случаях – кажется, умения сельского фельдшера безграничны. Приходится быть знатоком и по терапии, и по педиатрии, и по гинекологии. Много знаний приходит с опытом, – рассказывает Екатерина Анатольевна.

А еще фельдшер должен активно участвовать в диспансеризации, проводить профилактические медосмотры населения, вести учет и выявлять длительно и часто болеющих, вести контроль над своевременным посещением лечебных и профилактических учреждений, посещать больных и новорожденных на дому. ФАП – это место, где граждане могут купить лекарства в аптечном киоске. Чтобы выполнять все вышесказанное, надо не просто хорошо работать, а жить работой, подчинить ей все время и трудиться без выходных и праздников. Екатерина Анатольевна именно так и живет.

– Скажу от души: это большое счастье для меня – уходить от пациента с чувством, что ты помогла, успокоила, сняла боль, уговорила лечиться. Да, порой бывает очень тяжело убедить пациента обратить внимание на свое здоровье. Случаются и конфликтные ситуации. Но главное – это соблюдение принципа «Не навреди!» Работа медика требует сосредоточенности и хладнокровия, спокойствия и уверенности в своих действиях. Это спокойствие передается и пациентам. Еще необходима выдержка и любовь к своей профессии, к людям. Иногда действуешь как психолог: выслушаешь, посоветуешь, успокоишь, – признается Екатерина Анатольевна.

Не секрет, что работать в деревне фельдшером гораздо сложнее, чем в городе. Городской доктор имеет рабочее место и фиксированный рабочий график. Сельский же фельдшер, как правило, один на несколько деревень. Он спешит на помощь к больному в любое время дня и ночи, в любую погоду. Ему нужно быть готовым ко всему. Неудивительно, что на вопрос, какими качествами должен обладать настоящий медик, Екатерина Анатольевна в первую очередь называет отзывчивость и неравнодушие. Она признается, что не может пройти мимо чужой беды, боли. Наверное, поэтому и пользуется особым авторитетом у сельчан.

– Бывает, придешь домой уставшая и думаешь: зачем выбрала такую профессию? А потом вспомнишь тех, кто с нетерпением ждет твоего посещения, кто от чистого сердца благодарит тебя за работу, и понимаешь, что выбор сделала правильный, – с улыбкой говорит Екатерина Анатольевна.

Ирина ШУТОВА
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На протяжении многих десятилетий так было: фельдшер на селе – авторитетное медицинское светило, обязан разбираться во всём. Какая бы проблема со...
 
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