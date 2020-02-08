11 февраля в 10.00 в здании кинотеатра «Салют» по адресу: г. Несвиж, ул. Белорусская, д. 7, состоится встреча-семинар субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями власти Несвижского района. Приглашаем к участию.
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Состоится встреча-семинар субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями власти Несвижского района
08.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Состоится встреча-семинар субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями власти Несвижского района
11 февраля в 10.00 в здании кинотеатра «Салют» по адресу: г. Несвиж, ул. Белорусская, д. 7, состоится встреча-семинар субъектов малого
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