Бесплатная уборка квартиры, скидка на продукты и ужин в ресторане: топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

На этой неделе банки порадовали сразу несколькими новыми возможностями для экономии, а также порадовали новой «зеленой» инициативой. Рассказываем, на что теперь могут рассчитывать владельцы карточек.

Спасти 15 деревьев за год



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белинвестбанк теперь по-новому будет заключать договора с клиентами. Для того, чтобы открыть текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки (без предоставления овердрафта), нужно просто подписать заявление. Этого будет достаточно для заключения публичной оферты. Сам договор распечатывать не будут

— Сократится потребление бумаги. Благодаря нововведению ежегодно банк будет экономить порядка 355 пачек бумаги, что сохранит примерно 15 деревьев, — подсчитали банкиры.

Ставки по коротким депозитам в валюте перестали массово падать. На что обратить внимание вкладчикам

Скидка в ресторанах — до 15%. Но не в Минске



Фото: pixabay.com

Хотя, если вы планируете побывать в Москве, Санкт-Петербурге или в Сочи в период с 15 марта по 15 апреля, то это новость вас порадует. Обед в некоторых ресторанах этих городов обойдет на 15% дешевле для держателей премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite.

БТА Банк рассказывает на своем сайте о том, как забронировать столик, чтобы получить скидку.

Сколько нужно будет платить банку, если взять в кредит 15 тысяч рублей на новый автомобиль

Продуктовый кэш-бэк — 2%



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Именно столько с каждой покупки в магазинах Green смогут вернуть держатели новой кобрэндинговой карты Технобанка . Максимум, который можно вернуть в месяц, ограничен 100 рублями. Отметим, что это пластик премиального уровня Visa Gold.

Кроме высокого кэш-бэка в гипермаркете обещан возврат 1% от стоимости покупок в магазинах ТРЦ «Green City» в Минске, 3% дохода на остаток на счету и бесплатный овердрафт на месяц без справки о доходах.

Сейчас оформить карточку можно в любом отделении Технобанка в Минске, в гипермаркетах сети GREEN и во всех регионах Республики Беларусь, а так же заказать на сайте. Получить карточку можно бесплатно, зачислить на нее деньги с карт других банков через ЕРИП тоже можно без каких-то комиссий.

Бесплатная уборка квартиры



сайт: uniclean.ru

Специальное предложение для владельцев пакетов сервисов Premium Direct и Premium Prime запустил Приорбанк : в течение 3 месяцев — с февраля по апрель 2020 года — каждый клиент может воспользоваться 1 уборкой в течение календарного месяца.

Убрать смогут квартиры в Минске или не дальше, чем в 7 км от МКАД. Акция не распространяется на уборки после ремонта.

Акция будет доступна как для действующих клиентов, так и для тех, кто подключит пакеты сервисов сейчас.

Дешевле, чем в обменнике. Как купить валюту по выгодному курсу

Переводы на карточки Белкарт



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

МТБанк расширил возможности сервисов р2р-переводов — теперь они «дружат» и с карточками Белкарт. Переводы возможны с участием карточек БЕЛКАРТ всех банков РБ.

— Для перевода подойдет любая банковская карточка как МТБанка, так и любого банка Беларуси. Все, что нужно знать для переводов на карточку БЕЛКАРТ, — только ее номер, — говорится на сайте банка. — Перевод денег с карточки БЕЛКАРТ на любую другую карточку потребует немного больше информации: номер карты, срок ее действия и код безопасности (СVV), расположенный на обратной стороне карточки. Для дополнительной безопасности при совершении операции потребуется ввести одноразовый проверочный код, высылаемый банком-эмитентом карточки БЕЛКАРТ в смс.