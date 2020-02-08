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Бесплатная уборка квартиры, скидка на продукты и ужин в ресторане: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
На этой неделе банки порадовали сразу несколькими новыми возможностями для экономии, а также порадовали новой «зеленой» инициативой. Рассказываем, на что теперь могут рассчитывать владельцы карточек.
Спасти 15 деревьев за год
— Сократится потребление бумаги. Благодаря нововведению ежегодно банк будет экономить порядка 355 пачек бумаги, что сохранит примерно 15 деревьев, — подсчитали банкиры.
Скидка в ресторанах — до 15%. Но не в Минске
Хотя, если вы планируете побывать в Москве, Санкт-Петербурге или в Сочи в период с 15 марта по 15 апреля, то это новость вас порадует. Обед в некоторых ресторанах этих городов обойдет на 15% дешевле для держателей премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite.
БТА Банк
Продуктовый кэш-бэк — 2%
Именно столько с каждой покупки в магазинах Green
Кроме высокого кэш-бэка в гипермаркете обещан возврат 1% от стоимости покупок в магазинах ТРЦ «Green City» в Минске, 3% дохода на остаток на счету и бесплатный овердрафт на месяц без справки о доходах.
Сейчас оформить карточку можно в любом отделении Технобанка в Минске, в гипермаркетах сети GREEN и во всех регионах Республики Беларусь, а так же заказать на сайте. Получить карточку можно бесплатно, зачислить на нее деньги с карт других банков через ЕРИП тоже можно без каких-то комиссий.
Бесплатная уборка квартиры
Специальное предложение для владельцев пакетов сервисов Premium Direct и Premium Prime
Убрать смогут квартиры в Минске или не дальше, чем в 7 км от МКАД. Акция не распространяется на уборки после ремонта.
Акция будет доступна как для действующих клиентов, так и для тех, кто подключит пакеты сервисов сейчас.
Переводы на карточки Белкарт
— Для перевода подойдет любая банковская карточка как МТБанка, так и любого банка Беларуси. Все, что нужно знать для переводов на карточку БЕЛКАРТ, — только ее номер, —
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На этой неделе банки порадовали сразу несколькими новыми возможностями для экономии. Рассказываем, на что теперь могут рассчитывать владельцы карточек.
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