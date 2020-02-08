Продолжается проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

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Государственный орган
|Ф. И. О., должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра
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8 (017) 327-61-21
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Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-21-80
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Сакович Анатолий Иванович,
временно исполняющий обязанности по должности начальника криминальной милиции
|
(8 017) 218-55-30
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Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 222-68-97
|
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 203-92-31
|
Министерство культуры
Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-05
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-99-09
|
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-79-00
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Ващенко Владимир Александрович,
Министр
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-39-86
|
Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|
8 (017) 287-87-06
|
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-43-95
|
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 309-93-00
|
Министерство финансов
Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-05-03
|
Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-90-42
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Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя
|
8 (017) 284-67-72
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Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|8 (017) 284-07-60
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Гусев Игорь Владимирович,
директор Департамента контроля и надзора за строительством
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8 (017) 200-51-89
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Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
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8 (017) 218-90-00
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Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Довнар Ольга Александровна,
заместитель Председателя
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8 (017) 368-02-79