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Продолжается проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

08.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Продолжается проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления
Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

8 февраля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

8 февраля с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 8 февраля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган

 Ф. И. О., должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-21-80
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Сакович Анатолий Иванович,
временно исполняющий обязанности по должности начальника криминальной милиции

(8 017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра

8 (017) 222-68-97

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

 Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 203-92-31

Министерство культуры
Республики Беларусь

 Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-46-05

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-99-09

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

 Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра

8 (017) 229-79-00

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

 Ващенко Владимир Александрович,
Министр		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-39-86

Министерство промышленности
Республики Беларусь

 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра

8 (017) 287-87-06

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

 Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра

8 (017) 200-43-95

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Румак Александр Алексеевич,
заместитель Министра

8 (017) 309-93-00

Министерство финансов
Республики Беларусь

 Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра

8 (017) 200-05-03

Министерство энергетики
Республики Беларусь

 Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-90-42

Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь

 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель		 8 (017) 284-07-60
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Гусев Игорь Владимирович,
директор Департамента контроля и надзора за строительством

8 (017) 200-51-89

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя

8 (017) 218-90-00

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

 Довнар Ольга Александровна,
заместитель Председателя

8 (017) 368-02-79
 
Теги: Брест
 
 
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