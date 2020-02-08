Roche Holding может создать фармпроизводство в Беларуси

Накануне вице-премьер Игорь Петришенко провел переговоры с региональным директором компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) Адриано Треве.





Адриано Треве подтвердил готовность швейцарского инвестора "пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов", отмечается в сообщении пресс-службы.





Петришенко подчеркнул, что "особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями, как Roche Holding". Вице-премьер "выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения".





F. Hoffmann-La Roche является основой Roche Group и одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики, в том числе в сфере производства биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии. Основана в 1896 году в Базеле. Имеет представительства в 150 странах мира и штат в 90 тысяч сотрудников.