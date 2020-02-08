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Roche Holding может создать фармпроизводство в Беларуси

08.02.2020 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный фармхолдинг Roche Holding планирует создать в Беларуси производство лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Совмина республики.

Накануне вице-премьер Игорь Петришенко провел переговоры с региональным директором компании F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) Адриано Треве.

Адриано Треве подтвердил готовность швейцарского инвестора "пошагово выстраивать перспективные долгосрочные отношения в организации производства лекарственных препаратов", отмечается в сообщении пресс-службы.

Петришенко подчеркнул, что "особую значимость в развитии отечественной фармацевтической промышленности правительство придает возможности сотрудничества с такими ведущими зарубежными инновационными фармацевтическими компаниями, как Roche Holding". Вице-премьер "выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие по внедрению опыта европейской компании в национальную систему здравоохранения".

F. Hoffmann-La Roche является основой Roche Group и одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики, в том числе в сфере производства биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии. Основана в 1896 году в Базеле. Имеет представительства в 150 странах мира и штат в 90 тысяч сотрудников.
 
 
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Международный фармхолдинг Roche Holding планирует создать в Беларуси производство лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Совмина республики.
 
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