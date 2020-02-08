Владимир Караник: принимаются все меры для снижения риска завоза коронавируса в Беларусь

Источник материала: Полымя





В Беларуси принимаются все меры для снижения и так небольшого риска завоза коронавируса в страну. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .

«Мы сторонники не эффектных, а эффективных мер. Вместе с лучшими экспертами вырабатываются наиболее эффективные мероприятия исходя из оценки потенциальных рисков. Риск завоза инфекции в нашу страну есть, но он контролируемый и не очень большой. Организованные коллективы у нас находятся под более пристальным вниманием, так как в случае заболевания будет контакт с большим количеством людей», — сказал Владимир Караник.

Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина» Белорусского государственного университета. «Речь идет не о карантине, а о профилактике, медицинском наблюдении. Хочу подчеркнуть: в «Бригантине» будут жить студенты без признаков инфекции, которые возвращаются из чистых регионов Китая и не контактировали с заболевшими. Мы стараемся успокоить студенческое сообщество и минимизировать и так крайне низкие риски завоза вируса в страну», — подчеркнул министр.

По его словам, для студентов в «Бригантине» будут созданы все условия для комфортного пребывания, налажена индивидуальная программа обучения. Студентов будут заселять партиями. Первая часть (29 человек) прилетает из Китая сегодня.

Как сообщалось, в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции , вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль людей, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного контроля. Кроме того, в 23 пунктах пропуска через государственную границу организован забор материала для лабораторного обследования граждан, приезжающих из КНР.